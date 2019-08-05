В Казани снова полюбили футбол? На матч «Рубина» с ЦСКА пришли почти 20 тысяч человек

Нынешний сезон «Рубин» начал ударно. Мало кто ожидал, что команда, пережившая уход главного тренера и половины команды в первых трех турах наберет 7 очков. Кто-то даже рискнул назвать казанцев фаворитами матча с ЦСКА. Впрочем, у подобного утверждения было право на жизнь. В турнирной таблице перед очной встречей «Рубин» шел выше. «Армейцы» на старте чемпионата набрали 6 баллов.

В турнирной таблице перед очной встречей «Рубин» шел выше.Фото: Алина НИЗАМОВА

Что сразу бросилось в глаза перед началом матча, так это заполненные трибуны «Центрального». На матче присутствовали почти 20 тысяч человек. Такого интереса к футболу в Казани не видели давненько. Еще в прошлом сезоне на «Казань Арену» приходили от силы 5-6 тысяч болельщиков, да и то только на топовые матчи.

На матче присутствовали почти 20 тысяч человек.Фото: Алина НИЗАМОВА

В чем же дело? Возможно, сказался перенос ряда матчей на «Центральный» стадион. С этой ареной у «Рубина» связано многое. Именно на «Центральном» «Рубин» ковал победы в чемпионате, играл с «Барселоной», «Интером», «Челси». Впрочем, есть и вторая причина – «Рубин» в этом сезоне демонстрирует довольно интересную игру, футболисты бегут в атаку, а не отсиживаются в обороне, как в предыдущих сезонах.

Футболисты бегут в атаку, а не отсиживаются в обороне, как в предыдущих сезонах.Фото: Алина НИЗАМОВА

Правда, в первом тайме матча с ЦСКА казанцы куда больше оборонялись. В первые полчаса игра шла на встречных курсах, но без моментов, а вот последние 15 минут первого тайма полностью прошли под диктовку «армейцев». Сперва Бистрович мощно пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от креставины ворот. Следом шикарный шанс упустил Чалов, умудрившийся промахнуться из убойной позиции.

А за эпизод на 37 минуте голкиперу «Рубина» Юрию Дюпину можно было сразу памятник ставить или орден вручать. Он умудрился отразить удар Сигурдссона с двух метров.

Юрий Дюпин.Фото: Алина НИЗАМОВА

И все же, выручать все время не мог даже Дюпин. На 41 минуте Фернандес забросил мяч в штрафную, где Чалов оказался совсем один. На сей раз форвард ЦСКА не промахнулся. 0:1.

Болельщики «Рубина»/Фото: Алина НИЗАМОВА

На второй тайм «Рубин» вышел уже с другим настроем. Уже в дебюте казанцы обязаны были забивать. Могилевец прострелил в штрафную, Подберезкин не сумел замкнуть передачу, но мяч отлетел точно к Микелтадзе. Грузинский форвард такого подарка, как кажется, не ожидал. Иначе объяснить его промах почти по пустым воротам сложно.

На второй тайм «Рубин» вышел уже с другим настроем.Фото: Алина НИЗАМОВА

Еще один супермомент был спустя пару минут у Кьяртанссона. Исландец выскочил 1 на 1 с вратарем ЦСКА, перебросил его, но замешкался и позволил защитнику выбить мяч.

Время шло, счет не менялся. В концовке «Рубин» пошел ва-банк, направив всех в атаку. Самый верный шанс забить упустил Уремович. Данченко навесил в штрафную и хорват пробил головой, но рядом со штангой.

В концовке «Рубин» пошел ва-банк, направив всех в атаку.Фото: Алина НИЗАМОВА

На последних секундах свой шанс имел и Марков. Форвард также пробил головой, но неточно. Тут-то и прозвучал финальный свисток. 0:1 –первое поражение «Рубина» в нынешнем сезоне.

На последних секундах свой шанс имел и Марков.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Четыре тура и вы собрали полный стадион. Теперь очень важно, как мы отреагируем. Важно отреагировать не на счет. Мы принимаем это поражение, но мы идем дальше. Только не ищите причин и не срывайте свое настроение. Вот самые близкие люди, которые у вас есть, проведите время с ними, - заявил наставник команды Роман Шаронов в раздевалке после окончания матча.

Роман Шаронов.Фото: Алина НИЗАМОВА

После поражения от ЦСКА «Рубин» обосновался на 5 месте в турнирной таблице. В следующем туре казанцам предстоит на выезде сразиться с «Краснодаром». Матч состоится 10 августа.