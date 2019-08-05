2019-08-05T12:15:05+03:00
Общество

Жители Ульяновска после дождя устроили заплыв в лужах по центру города

Местные жители жалуются на то, что ливневки не справляются с осадками [Видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Лето 2019 года войдет в историю как одно из самых дождливых, когда солнечные деньки можно пересчитать по пальцам. Жители Ульяновска ловят моменты, когда можно было бы насладиться и принятием солнечных ванн, и возможностью поплавать.

Но что делать, если с небес вместо солнечных лучей падают осадки в виде дождя, а городские ливневки попросту не справляются с потоком воды.

Неунывающие подростки и тут нашли, как отдохнуть с пользой - они устроили заплыв на дороге в центре города. С горки текли сильные потоки уже грязной воды, но это не остановило молодых людей. Один из них в трусах попытался съехать с вместе с потоком воды вниз, и ему это удалось. Правда. он чуть не потерял единственный предмет одежды на своем теле.

Обращался ли экстремал в инфекционную больницу позднее, неизвестно.

В соцсетях этому заплыву не удивились, отметив, что скоро город превратится в Венецию из-за отсутствующих или плохо работающих ливневок.

В Ульяновске после дождя устроили заплыв в центре города.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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