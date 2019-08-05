Жители Ульяновска после дождя устроили заплыв в лужах по центру города

Лето 2019 года войдет в историю как одно из самых дождливых, когда солнечные деньки можно пересчитать по пальцам. Жители Ульяновска ловят моменты, когда можно было бы насладиться и принятием солнечных ванн, и возможностью поплавать.

Но что делать, если с небес вместо солнечных лучей падают осадки в виде дождя, а городские ливневки попросту не справляются с потоком воды.

Неунывающие подростки и тут нашли, как отдохнуть с пользой - они устроили заплыв на дороге в центре города. С горки текли сильные потоки уже грязной воды, но это не остановило молодых людей. Один из них в трусах попытался съехать с вместе с потоком воды вниз, и ему это удалось. Правда. он чуть не потерял единственный предмет одежды на своем теле.

Обращался ли экстремал в инфекционную больницу позднее, неизвестно.

В соцсетях этому заплыву не удивились, отметив, что скоро город превратится в Венецию из-за отсутствующих или плохо работающих ливневок.