2019-08-01T19:31:48+03:00
Общество

День города-2019 в Йошкар-Оле: подробная программа мероприятий и когда будет салют

Хедлайнером праздничного концерта на Патриаршей площади станет Денис Майданов
Алина ГАБДУЛИНА
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В этом году столице Марий Эл исполнится 435 летВ этом году столице Марий Эл исполнится 435 летФото: Владимир ВОРСОБИН
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С 6 августа в Йошкар-Оле начнут отмечать День города-2019. Столице Марий Эл исполнится 435 лет. Торжественные мероприятия продлятся вплоть до 10 августа и закончатся концертом на Патриаршей площади с салютом.

Так, 6 августа в музее истории Йошкар-Ола состоится встреча с почетными гражданами города. А 9 числа в театре оперы и балета имени Эрика Сапаева пройдет торжественный прием, посвященный празднованию Дня города-2019.

А вот в субботу, 10 августа, жителей города ждут 18 праздничных локаций. Торжествами будут охвачены основные площади Ленина, Никонова, Патриаршая площадь, Центральный парк культуры и отдыха, Парк Победы, площадки перед Дворцами культуры, бульвары Чавайна и Победы, музеи, Царевококшайский Кремль, Благовещенская башня.

День начнется с костюмированного шествия. Так, в 10.00 две колонны стартуют от Царевококшайского Кремля и Дворца культуры имени Ленина. Встретятся они на площади Ленина.

- По ходу движения между командами состоится конкурс на самое оригинальное оформление. Оцениваться будут не только костюмы участников, но и креативность представления своей команды – девизы, песни, различная атрибутика, - сообщает пресс-служба администрации города.

А на площадке перед ДК Ленина состоится семейный шахматный турнир, концерт авторской песни, в 16.00 - вечер национальной кухни «Дом – полная чаша». В ходе программы будут представлены кухня, культуры и игры разных национальностей, которые проживают в городе.

На Патриаршей площади в это время пройдет театральный марафон. Его суть в том, что каждая местная труппа покажет ассорти из отрывков своих спектаклей. Здесь же вечером начнется главный концерт, хедлайнером которого станет Денис Майданов.

В финале - в 22.00, с акватории Малой Кокшаги будет запущен праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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