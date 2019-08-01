В Казани нарко-водителя каршерингового авто, который устроил драку с полицейскими, отправили под арест на 5 суток

Стали известны новые подробности задержания 34-летнего казанца Антона С., который на каршеринговом автомобиле совершил ДТП и устроил драку с полицейскими, во время которой один из стражей порядка получил тяжкие телесные повреждения.

Все произошло днем 30 июля, когда патрульный экипаж ППС УВД Казани заметил кроссовер каршерингового сервиса возле лесополосы в поселке Царицыно. Стражи порядка поискали водителя или пассажиров, но поблизости от иномарки их не обнаружили.

Отправились патрулировать дальше, но потом вернулись, и, как оказалось, вовремя - в автомобиле уже сидел водитель. Ему предложили остановиться и выйти из салона, но тот только нажал на газ. Погоня с мигалкой и сиреной была короткой - на одном из перекрестков преследуемый автомобиль выехал на встречку и врезался в «Ладу Весту».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723522" frameborder="0"></iframe> Погоня в Казани за нарко-водителем каршерингового авто, который после устроил драку с полицейскими.МВД по РТ

Полицейские подошли к водителю иномарки, предложили передать им документы и поинтересовались, нет ли при нем запрещенных предметов. Тот отрицал, но, когда в присутствии двух понятых из его сумки начали доставать пакеты и банку с неизвестным веществом, тот попытался сбежать. Его попытались задержать, началась настоящая драка.

Потасовка происходила на глазах проезжавших мимо автомобилистов. С буйным злоумышленником полицейские справились при помощи очевидцев и баллончика с газом, хотя одному из них и самому от этого досталось.

Сам дебошир позже все объяснил обуявшей его при виде полицейских паникой, мол, испугался и сыграл инстинкт самосохранения. При этом очень сожалеет и не хотел якобы никому навредить.

К слову, при личном досмотре после задержания, стало ясно откуда у водителя каршерингового авто такая «паника». Только из его трусов полицейские достали 90 пакетиков, в содержимом которых позже экспертиза признала наркотики с мефедроном и гашишем.

- Я не хотел никому причинять боль! - уверял задержанный во время допроса. Тем временем установив личность задержанного, которым оказался тату-мастер Антон С.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Антона отправили на медосвидетельствование, и оно показало, что мужчина сел за руль в под кайфом. За это административное правонарушение, тату-мастера тут же отправили под административный арест на пять суток. После которого ему грозит новый арест - на время следствия по возбужденному в отношении него уголовному делу по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Сообщили в МВД Татарстана.