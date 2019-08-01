Враг — потенциальный друг: в Казани состоялся предпоказ фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

31 июля у жителей Казани была возможность побывать на предпремьерном показе по-настоящему зрелищного боевика – «Форсаж: Хоббс и Шоу». Картина переняла лучшее, что было в 8 части медиафраншизы: двух крутых героев, пафосные диалоги, эффектные драки и динамику.

Студия отошла от полюбившихся всем персонажей и запустила в работу отдельное приключение закадычных врагов Люка Хоббса и Декарда Шоу. И оно оказалось не менее интересным, чем все «Форсажи» вместе взятые.

По сюжету картины, человечество в очередной раз оказывается под угрозой. Смертельный вирус «Старичок» способен уничтожить всю цивилизацию, если попадет в руки нехороших людей, в частности «сверхчеловека» Брикстона.

Первой вирус находит шпионка Кэтти, которая вводит ампулы в себя, чтобы их не забрал недруг. Девушка сбегает. На ее поиски отправляется Хоббс, напарником которого становится Шоу.

Он бы и не согласился на такое, если бы не Кэтти – его родная сестра, которая может умереть, если ее настигнет Брикстон или вирус из ампул распространится по ее организму. То же самое касается и Хоббса – он влюбляется в девушку буквально с первого взгляда.

Так, двум противоположностям – полицейскому и шпиону, приходится мириться друг с другом, чтобы спасти человечество и Кэтти.

Несмотря на то, что совместная игра Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема является главным козырем фильма, смотреть на то, как они подкалывают друг друга все 2 часа, надоедает. Такие моменты спасает агент ЦРУ, старый знакомый Хоббса, которого сыграл полюбившийся всем Дедпул Райан Рейнольдс.

Сцена после титров (которую опять-таки стоит оценить хотя бы ради Рейнольдса) дает понять, что Хоббс и Шоу еще непременно вернуться на большой экран.

Так, первый спин-офф «Форсажа» можно считать успешным. Картина стоит того, чтобы посмотреть ее не дома, нежась на диване, а в кинотеатре, ловя каждую секунду происходящего.