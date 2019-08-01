«Может, мы когда-нибудь уплывем отсюда?»: из-за дождя в Казани вновь затопило улицы
«Никогда такого не было и вот опять», - цитируют в соцсетях российского политика Виктора Черномырдина жители Казани. Они уже привыкли «переплывать» улицы после того, как в городе пройдут обильные дожди. И, если некоторые называют Казань в этот момент Венецией, то другие полны негодования и винят ливневки, которых либо нет, либо они не справляются с потоками воды.
Вот и в этот раз столицу Татарстана затопило за два дня непогоды.
Из-за дождя в Казани вновь затопило улицы.соцсети
- Может, мы когда-нибудь уплывем наконец-то отсюда? - вопрошает в соцсетях интернет-пользователь Александр Федоров.
Огромные лужи были не только в центре города, где дождь уже систематически оборачивается потопом, но и в том же Авиастроительном районе. Также горожане жалуются на ливнеки в районе перекрестков улиц Гагарина и Декабристов, а также Серова и Баруди, разъезда Восстания, улиц Дементьева, Королева, Серова, Батыршина, Восход, Максимова и Октябрьская. Заполнены водой оказались и дворы.
Фото: соцсети
- Позор, слов нет. А отчитываются, типа все у нас хорошо, - пишет казанец Сергей Кузьмин.
- В Казани ничего не меняется. Любая непогода и люди страдают, - замечает в комментариях Александра Ефимова.
- Каждый год такая фигня, и каждый год вы удивляетесь, - констатирует в ответ интернет-пользователь The Den.
- Будто в первый раз. В центре однажды на лодке рассекали. Пора уж привыкнуть к этому «аксессуару» дождливой погоды, - поддерживает его Анетта Романова.
В этот раз вода опять пробралась даже в салон автобусов! Так, пассажиры 46 маршрута сообщили, что транспорт «оснастили бассейном, чтобы граждане после трудового рабочего дня могли искупаться, не доезжая до дома».
Фото: соцсети
Комментаторы, правда, не увидели в этом вины водителя или кондуктора.
- Вас везут в такую погоду, кто виноват-то, что ливневки не работают, водитель или кондуктор? – интересуется Роман Ковалевский.
- Таких бассейнов да еще и бесплатных на улице на каждом шагу. Можно также весело дойти и до дома, - замечает интернет-пользователь Марина Гребенщикова.
Напомним, около года назад прокуратура Казани уже обращалась к мэрии с требованием разобраться с городскими ливневками и привести их в порядок. Представление было направлено руководителю Исполкома Казани Денису Калинкину.
Фото: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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