"Что значит мужчинам можно, а нам нет?": Девушка из Ульяновска призналась, что изменяет мужу
Девушка из Ульяновска по имени Антонина сделала сенсационное признание на все соцсети. Она рассказала, что изменяет мужу. Причем, девушка не постеснялась даже рассказать всю историю, поведав о том, как именно проходят их встречи с любовником.
- И почему у нас в обществе женская измена явление прям шокирующее. Якобы это редкость. Все мои подруги изменяют мужьям по тихой, да и я не отстаю, если честно. Ну а что, в декрете с детьми не так уж и весело, муж сутками на работе, где искать утешение? Поэтому, отвожу деток сестре, а сама к любовнику, потом заезжаю за ними к сестре и иду домой, муж думает мы гуляем. Тут рассказала это другу, он меня осудил, не понимаю, а что значит мужчинам можно, а нам нет?) Да нам необходимо даже! - написала девушка в соцсетях.
Девушку в комментариях под ее сообщением поддержали не многие. По большей части пользователи интернета осудили признание женщины.
- Так зачем тогда вообще семью заводить, что б потом утешение искать... Будь свободна...
- А потом будет пост о разводе и просьба о совете как вернуть мужа. Очень часто женщины делают ошибки, о которых потом жалеют, рыдая ночами в подушку.
- Да нафига тебе семья тогда? Иди гуляй дальше, можешь в бордель пойти работать, иди давай смелей, все в твоих дырявых руках.
Кроме того, пользователи интернета усомнились в том, что история правдивая. По их мнению, слишком уж откровенно девушка рассказала об изменах, не боясь того, что об этом может узнать муж.
ИСТОЧНИК KP.RU