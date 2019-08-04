2019-08-04T23:02:23+03:00
Общество

"Все дороги в России должны строить татары": Звезда "Реальных пацанов" пришел в восторг от трассы "Казань - Набережные Челны"

Сергей Ершов проехался по России и оценил качество дорог [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Сергею Ершову понравились дороги в республике.Сергею Ершову понравились дороги в республике.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Знаменитый актер Сергей Ершов, известный по ситкому "Реальные пацаны" решил отправиться в путешествие по России. Свой маршрут он назвал весьма интересно - КГГ, что расшифровывается, как "Куда глаза глядят". Результаты 33-дневного путешествия он опубликовал в соцсетях.

Проехался Ершов и по территории Татарстана. При этом, увиденным он остался доволен. В частности, в полный восторг его привела трасса "Казань - Набережные Челны".

- Какая шикарная дорога "Казань - Набережные Челны"! Все дороги в России должны строить татары! - заявил актер на видео.

А вот дороги в других регионах Сергею Ершову не понравились. Особенно это касается Удмуртии.

- Дорогие удмурты, дороги у вас ужасные! Кому надо звонить? Татарам! - заявил актер "Реальных пацанов".

Кроме того, Ершова поразила стоимость переезда через Каму в одном из российских регионов. Она составила 270 рублей. "Грабеж среди бела дня": - так прокомментировал актер стоимость проезда. Кроме того, Ершова удивила реклама на дороге, которая гласила "Луи Бетон".

Сергей Ершов о дорогах в Татарстане.Мы в социальных сетях: Инстаграм ( www.instagram.com/chelny.life) YouTube (www.youtube.com/channel/UCfQ9GV9if1mTlY9NOAGnLYw ) Твиттер ( twitter.com/NabChelnyLife) #челнылайф #челны #челныlife #чаллы #ярчаллы #новости #life

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КП ТВ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Казани девушка укусила напавшего на нее мужчину
В Казани иномарка на скорости на встречке протаранила КАМАЗ
В Казани под колесами иномарки погиб пешеход-нарушитель
В Чувашии госавтоинспекторы помогли женщине-водителю
В Татарстане в аварии двух иномарок погиб человек
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Однажды в Голливуде"
В Татарстане иномарка на скорости вылетела с дороги и разрушила гараж
В Казани коммунальщики выкопали траншею, "заперев" легковушку
Казанцев просят заранее прибыть на игру "Рубин"-ЦСК (Москва)
Водитель, скрывшийся с места ДТП в Марий Эл, найден на следующий день
Соцсети: в Казани в День ВДВ избили аниматора в костюме осла
УНИКС проведет сборы в Турции и Греции
Капремонт в многоквартирных домах Татарстана завершен почти на 70 процентов
На матче «Рубин» – ЦСКА будет задействовано более 870 полицейских
Водитель мотороллера разбился в ДТП на трассе в Татарстане
Страховые пенсии у 39 тысяч чебоксарцев увеличатся с августа
Данис Зарипов: «Хочется вернуть Кубок Гагарина в Казань»
В Татарстане произошла авария с участием автобуса
Житель Чувашии поехал за купленной через интернет коровой, а попал к приставам
Житель Марий Эл поругался с приятелем и сломал ему 8 ребер табуреткой
УФАС возбудил дело из-за тендеров Казанского медуниверситета на возведение общежития
В Казани ищут очевидцев наезда на женщину, который произошел на улице Академика Глушко