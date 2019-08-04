"Все дороги в России должны строить татары": Звезда "Реальных пацанов" пришел в восторг от трассы "Казань - Набережные Челны"

Знаменитый актер Сергей Ершов, известный по ситкому "Реальные пацаны" решил отправиться в путешествие по России. Свой маршрут он назвал весьма интересно - КГГ, что расшифровывается, как "Куда глаза глядят". Результаты 33-дневного путешествия он опубликовал в соцсетях.

Проехался Ершов и по территории Татарстана. При этом, увиденным он остался доволен. В частности, в полный восторг его привела трасса "Казань - Набережные Челны".

- Какая шикарная дорога "Казань - Набережные Челны"! Все дороги в России должны строить татары! - заявил актер на видео.

А вот дороги в других регионах Сергею Ершову не понравились. Особенно это касается Удмуртии.

- Дорогие удмурты, дороги у вас ужасные! Кому надо звонить? Татарам! - заявил актер "Реальных пацанов".

Кроме того, Ершова поразила стоимость переезда через Каму в одном из российских регионов. Она составила 270 рублей. "Грабеж среди бела дня": - так прокомментировал актер стоимость проезда. Кроме того, Ершова удивила реклама на дороге, которая гласила "Луи Бетон".