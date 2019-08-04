"Все дороги в России должны строить татары": Звезда "Реальных пацанов" пришел в восторг от трассы "Казань - Набережные Челны"
Знаменитый актер Сергей Ершов, известный по ситкому "Реальные пацаны" решил отправиться в путешествие по России. Свой маршрут он назвал весьма интересно - КГГ, что расшифровывается, как "Куда глаза глядят". Результаты 33-дневного путешествия он опубликовал в соцсетях.
Проехался Ершов и по территории Татарстана. При этом, увиденным он остался доволен. В частности, в полный восторг его привела трасса "Казань - Набережные Челны".
- Какая шикарная дорога "Казань - Набережные Челны"! Все дороги в России должны строить татары! - заявил актер на видео.
А вот дороги в других регионах Сергею Ершову не понравились. Особенно это касается Удмуртии.
- Дорогие удмурты, дороги у вас ужасные! Кому надо звонить? Татарам! - заявил актер "Реальных пацанов".
Кроме того, Ершова поразила стоимость переезда через Каму в одном из российских регионов. Она составила 270 рублей. "Грабеж среди бела дня": - так прокомментировал актер стоимость проезда. Кроме того, Ершова удивила реклама на дороге, которая гласила "Луи Бетон".
Сергей Ершов о дорогах в Татарстане.Мы в социальных сетях: Инстаграм ( www.instagram.com/chelny.life) YouTube (www.youtube.com/channel/UCfQ9GV9if1mTlY9NOAGnLYw ) Твиттер ( twitter.com/NabChelnyLife) #челнылайф #челны #челныlife #чаллы #ярчаллы #новости #life
ИСТОЧНИК KP.RU
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