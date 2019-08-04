"Я промокла до трусов": в Казани девушка села на мокрое сидение в троллейбусе и устроила скандал

Очередной скандал, связанный с работой общественного транспорта произошел в Казани. На сей раз, правда, проблема заключалась не в билетах или хамском отношении со стороны кондуктора или пассажира, а в состоянии сидений. Так, девушку не устроило, что она села на кресло в троллейбусе, которое оказалось мокрым из-за дождя. В результате она промокла.

- Сегодня утром ехала в троллейбусе 3. Села на место у окна и вдруг поняла, что с сидения течёт вода, а брюки насквозь мокрые. Кондуктор объяснил, что окно было открыто. На мои возмущения и непонимание, что можно ведь положить бумагу и написать, что мокро, я в ответ услышала, что троллейбус не наш. То есть я на работу должна идти в мокрых брюках. Далее я остановила пару человек, пытавшихся сесть на это место. Кондуктору - все равно. народу не так много и можно сесть на соседнее место и не пускать народ на мокрое место. На мои возмущения, мне был ответ, что я ничего не должен. Вот так у нас заботятся о людях, - написала девушка в соцсетях.

Как выяснилось, жительница столицы Татарстана, оставившая данное гневное сообщение, оказалась не единственной, кто также пострадал от мокрых сидений.

"Погода сейчас своеобразная, дождь, но при этом душно, вот окна и открывают в транспорте, но предупредить-то можно, что сидение мокрое. Я вот так села и промокла до трусов".

Впрочем, довольно много казанцев восприняли сообщение девушки в штыки. По их мнению, не стоит обвинять во всех известных грехах кондукторов.

"Честно говоря я бы тоже не стала предупреждать Вас. Смотри куда садишься сама. Кондуктора за этим точно не должны следить".

"Милые мои а глаза вам на что? Не только для того чтоб в телефонах зависать".

"Неужели вы сами не видите куда садитесь. Кондукторам работы мало, как ходить еще всех предупреждать".

При этом, были и люди, которые отмечали, что предупреждать о подобных ситуациях входит в обязанности кондукторов.