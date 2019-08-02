Красиво жить запретишь: в Казани на жильцов дома наложили 200 тысяч рублей штрафа за то, что они посмели сами его благоустроить

Лебеди из автомобильных покрышек, яркие клумбы с настоящими цветами и украшенные им под стать травой, а также бабочками стены дома №37 на улице Латышских Стрелков. Все это своими руками сделали сами жильцы, не попросив у чиновников ни копейки. А, что? Красиво жить не запретишь. Или все же запретишь.

За эти вольности как раз те самые чиновники и взялись за горожан. Так, на ТСЖ которое возглавляет Светлана Денисова по почте протокол об административном правонарушении. Речь идет о так называемом граффити на стенах дома и использовании для украшения клуб автомобильных покрышек.

А раз ТСЖ является юридическим лицом, значит и штраф для него соответствующий – 200 тысяч рублей.

Вот только для товарищества, в ведении которого находится всего 80 квартир, сумма просто огромная. Дело в том, что, если разделить штраф на всех жильцов, часть из которых пенсионеры, то получится по 2,5 тысячи рублей с каждого. Под угрозу может встать оплата ТСЖ коммунальных услуг.

Как утверждает его председатель Светлана Денисова, она выяснила, почему такое внимание было обращено к их дому, хотя в других дворах также для украшения используют автопокрышки.

По мнению женщины, все это из-за мести. При ограждении парковки во дворе – столбики с тросом на замке, один из жильцов забрал себе все ключи и давал их только избранным. На возмущения соседей о том, что парковка общая, мужчина просто все сломал, но, видимо, не забыл и затаил обиду. Стал жаловаться во всевозможные инстанции, однако ничего не добился. Со временем все решили, что конфликт исчерпан.

Вот только откуда не возьмись 200 тысячный штраф. После таких известий председатель ТСЖ нашла чиновника, который его выписал. По словам Светланы, как оказалось, он живет рядом с ними, а на вопрос: «За что?», прямо сказал за то, что с парковкой у того самого жильца не все получилось.

В итоге жильцы дома №37 на улице Латышских Стрелков дошли до местной администрации, где им пообещали, что все еще может обойтись без штрафа, просто нужно согласовать нарисованных бабочек и цветы на их стенах.