2019-08-02T15:11:11+03:00
Политика

Жидкостью из туалета в глаза: кандидаты в депутаты Госсовета Татарстана сначала обвинили друг друга, а потом устроили потасовку

Инцидент произошел на пресс-конференции [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Антон РАЙХШТАТФото: Антон РАЙХШТАТ
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Представители партии КПРФ заявили, что при посещении территориальной избирательной комиссии Авиастроительного района Казани пострадал их кандидат в депутаты Госсовета Татарстана и ее сын.

Все произошло, когда они шли по коридору. Утверждается, что в этот момент, им в лицо из туалета плеснули химической жидкостью. В этот момент в санузле находился другой кандидат в Госсовет Татарстана от партии «Коммунисты России» Василий Новиков. Его то политические соперники и обвинили в инциденте.

- Мы были в травмпункте. Вот это происходит сегодня в Татарстане. Членам избирательной комиссии, кандидатам плескают в здании территориальной избирательной комиссии в лицо какой-то химической жидкостью, и они получают ожоги глаз. То есть это не какая-то там Москва нам рассказывает, где у них что-то там происходит. Это здесь у нас в Татарстане происходит, где мы говорим, что у нас все чинно и мирно. Просто потому, что кандидат и член комиссии в соответствии с законом хотят знакомиться с документами. Вместо документов они получают химическую жидкость в лицо, чтобы потом уже ничего не смогли посмотреть, - цитирует «Казанский репортер» члена КПРФ Татарстана Артема Прокофьева.

По его словам, на место была вызвана полиция. Все это было сказано на пресс-конференции организованной партией. На нее явился и сам Василий Новиков. Он назвал оппонентов лжецами. Началась потасовка. После которой Новиков пообещал на такой же пресс-конференции разоблачить соперников.

Кандидаты в депутаты Госсовета Татарстана сначала обвинили друг друга, а потом устроили потасовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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