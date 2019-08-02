2019-08-02T14:24:51+03:00
Общество

Абонентам Tele2 доступен безлимит в Черногории на высокой скорости

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Мобильный оператор Tele2 предлагает безлимитный интернет без ограничений скорости в роуминге. Возможность доступна всем клиентам оператора, которые в поездке в Черногорию используют услугу «Безлимитный интернет за границей».

Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Сейчас оператор вводит «другое правило» и запускает безлимитный интернет в Черногории без ограничений скорости.

В Черногории абонентам Tele2 доступен высокоскоростной мобильный интернет в сетях 4G. Предложением могут воспользоваться все абоненты Tele2, подключившие опцию «Безлимитный интернет за границей». Новая возможность не меняет стоимости услуги: абонентская плата составит 350 рублей в сутки и спишется со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

На прошлой неделе Tele2 запустила еще одно выгодное предложение для путешествующих в Черногорию пользователей открытых для подключения тарифов «Мой онлайн+» и «Премиум». У этих абонентов из всех регионов в поездке по Черногории исходящие вызовы в Россию теперь стоят, как дома. Специально активировать предложение не нужно – звонки домой будут автоматически расходовать пакет минут тарифного плана.

Остальные услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с условиями международного роуминга. С подробной информацией о тарифах и дополнительных услугах Tele2 можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«За рубежом наши клиенты привыкли пользоваться услугами связи в таком же объеме, как дома. Поэтому мы развиваем опцию «Безлимитный интернет за границей» и предоставляем абонентам в Черногории настоящий безлимит – без ограничений не только по объему трафика, но и по скорости. Вместе с тем наше недавнее предложение для тарифов «Мой онлайн+» и «Премиум» позволяет клиентам звонить в Россию, расходуя основной пакет минут. С ним отдыхающие в Черногории и вовсе забудут, что такое дополнительные расходы на связь в роуминге. Оба флагманских предложения подключаются автоматически и бесплатно, что позволит абонентам Tele2 наслаждаться отдыхом в Черногории в самый разгар отпускного сезона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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