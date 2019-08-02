2019-08-02T12:35:09+03:00
Общество

«Тяжело ходить и дышать»: больная раком мать-одиночка из Татарстана пожаловалась на сильные боли в груди и бессонницу

Айгуль Фазыйлова надеется восстановиться ко дню рождения своего сына [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aafazylovaФото: instagram.com/aafazylova
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На протяжении месяца больная раком груди мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова ничего не сообщала о своем состоянии. Женщина лишь публиковала фотографии своего сына, стараясь никак не комментировать происходящее в ее жизни. Ее подписчики переживали – после новости о резком ухудшении здоровья и возвращении в хоспис, они ничего не слышали об Айгуль.

И вот 2 августа она прервала молчание. Женщина призналась, что ей тяжело ходить и дышать. Ее мучают сильные боли в груди, одышка и бессонница.

- На данный момент состояние не очень. Пару недель тому назад у меня была откачка жидкости с легких (с обоих), после этого я походила недельку нормально, но потом резко начались боли в груди и сильная одышка. Вчера вечером в онкологии сделали опять превратность жидкости с левого легкого. Состояние сейчас более-менее. Тяжело до сих пор ходить и дышать. Ночью спать не могу, даже снотворные не помогают, - написала Фазыйлова на своей соцстранице.

После она выразила надежду на скорейшее восстановление. Мотивацией сейчас для нее служит большой праздник - день рождения сына Амира. Мальчику должно исполниться 7 лет.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Амира Айгуль воспитывает одна. Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Ранее опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль –Рахиле Зайнуллиной, а президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился оплатить семье квартплату, детский сад и занятия для Амира в кружке по футболу.

В это время врачи Айгуль лишь разводили руками, говоря, что шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечал, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

В апреле текущего года, Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли женщины метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Отметим, что откачка жидкости из легких – далеко не первая операция Айгуль. Так, например, после отдыха в Адлере, где женщина провела майские праздники, на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые она делала себе самостоятельно.

Однако, игнорируя все сложности, Айгуль Фазыйлова до сих пор проводит много времени с сыном, улыбается на фото, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

ИСТОЧНИК KP.RU

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