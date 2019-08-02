2019-08-02T12:15:47+03:00
Дом. Семья

В Ульяновской области вылупился цыпленок с четырьмя ногами

Птенца решили поселить отдельно от его 12-ти братьев и сестер [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Хозяева планирует вырастить это чудо.Хозяева планирует вырастить это чудо.Фото: скриншот с видео
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31 июля в хозяйстве семьи Салаховых у курицы-наседки вылупилось 13 птенцов. Дюжина из них, обогревшись, суетилась возле курицы. Но тринадцатый цыпленок оказался неповоротливым и то и дело падал. Хозяева решили осмотреть птенца и с удивлением увидели, что он появился на свет с четырьмя ногами.

В Ульяновской области вылупился цыпленок с четырьмя ногами.Из личного архива героя публикации

- Мы решили взять его в дом, - рассказал "КП-Казань" Ильгизер Салахов, сын владельцев удивительного цыпленка. - Там тепло, и птенцу будет хорошо. Он пытается бегать, пищит, пшено клюет самостоятельно и пьет воду.

Чудо-цыпленка поселили отдельно от других птенцов. Фото: из личного архива героя публикации.

Чудо-цыпленка поселили отдельно от других птенцов.Фото: из личного архива героя публикации.

У Салаховых в домохозяйстве есть несколько кур, несколько раз из яиц вылуплялись цыплята, но чтобы с четырьмя ногами - это впервые. Семья планирует вырастить это чудо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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