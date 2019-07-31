2019-07-31T16:00:51+03:00
Общество

"Вам ходить больше надо, а не в автобусах разъезжать": житель Казани предложил не пускать беременных женщин в общественный транспорт

По его мнению, совершенно не обязательно даже уступать им место
Владимир КРУПСКИЙ
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Горожане эту идею не подержали.Горожане эту идею не подержали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как выяснилось, далеко не всех устраивает тот факт, что в автобусе или, скажем, трамвае, есть правила уступать место беременным женщинам. Более того. появилось мнение, что дамам в положении вообще не стоит пользоваться общественным транспортом.

Началось же все с довольно-таки безобидного сообщения в соцсетях. В одной из групп беременная жительница Казани написала, что ей никто не уступил место в транспорте, более того, сидевшие мужчины специально делали вид, что они не видят ее и что она в положении.

- Пришла из больницы вся на нервах прям. И ни один мужик место не уступает. Что за мужики пошли? Сидят и спецом отворачиваются, - написала возмущенная дама.

Естественно, что львиная доля пользователей интернета поддержала ее в этом негодовании. По их мнению, люди должны следовать правилам приличия. Уступать беременным, или, например, пожилым людям, это норма уже давно:

"Уважение должно быть, если ты настоящий мужчина, она стоит беременная, ей тяжело так-то, если у вас будут дочери вы тоже так рассуждать будите? Эгоисты".

"Я беременная и то уступаю пожилым место, а молодые сидят в наушниках и делают вид что не замечают. Знали бы как тяжело стоя ехать через весь город (в жару) беременным, поясница болит, у кого давление головокружение начинается, ноги отекают как у слона, что ходить аж больно. Это же опасно, вдруг упадет в обморок и ударится животиком. Короче, кто как воспитан, тот такой и человек!".

"Я вообще в автобусах когда езжу не сажусь даже, стоя еду, все равно зайдет девушка или пожилой человек и уступать надо будет, так смысл садиться на сидение".

Однако нашлись и те, кто заявил, что уступать беременным совсем не обязательно. Один из пользователей интернета, так и вовсе предложил запретить им пользоваться общественным транспортом:

"Вам ходить надо больше, а не в автобусах разъезжать. А если не нравится стоять в транспорте, то милости просим в такси".

Подобный комментарий понравился не многим. Причем, в первую очередь за беременную заступились мужчины, которые даже предлагали автору комментария встретиться и поговорить по-мужски. Что касается самих дам в положении, то и им дали дельный совет - если никто не уступает место по своей воли, его всегда можно попросить об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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