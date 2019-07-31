2019-07-31T15:53:48+03:00
Происшествия

«Дали бы ему по башке!»: появилось видео задержания нарко-водителя каршерингового авто в Казани

В мужчине, который пытался сбежать с места ДТП, узнали местного тату-мастера. При сопротивлении он смог вырвать у полицейского газовый баллончик и применить его [видео]
Лика ИСАЕВАОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В соцсетях появилось видео непосредственного задержания водителя каршерингового авто, который пытался сбежать после ДТП.

Его еле, еле смогли скрутить и положить на землю четыре человека. У снимающих видео очевидцев сразу возникли подозрения, что без наркотиков тут не обошлось.

Мужчина никак не сдавался и отшвыривал от себя полицейских. А когда один из них применил против дебошира газовый баллончик, тот выхватил его и пустил струю в ответ. Правоохранитель оказался на земле, но быстро встал.

Видео задержания нарко-водителя каршерингового авто в Казани.соцсети

В один из моментов, не смотря на озвученные опасения, что сейчас полицейские начнут стрелять, водитель автомобиля, из которого велась съемка, также поспешил на помощь. Он достал из багажника бейсбольную биту и подкинул ее стражам порядка.

«Дали бы ему по башке!»: возмущается в итоге за кадром женщина-очевидец.

Тем временем, подозрения очевидцев насчет наркотиков оказались не столь уж и безосновательны. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, в трусах у задержанного было обнаружено несколько десятков пакетиков с наркотиками.

По одной версии, нарко-водитель каршерингового авто сам находился под кайфом, по другой – он был закладчиком, и распространял свой «товар» на территории Казани.

К слову, в поселке Царицыно, где произошло ДТП с задержагнием, действует своя добровольная народная дружина, которая следит за безопасностью в поселке на общественных началах. В задержанном некоторые из дружинников узнали местного тату-мастера – 35-летнего Антона С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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