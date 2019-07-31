«Дали бы ему по башке!»: появилось видео задержания нарко-водителя каршерингового авто в Казани
В соцсетях появилось видео непосредственного задержания водителя каршерингового авто, который пытался сбежать после ДТП.
Его еле, еле смогли скрутить и положить на землю четыре человека. У снимающих видео очевидцев сразу возникли подозрения, что без наркотиков тут не обошлось.
Мужчина никак не сдавался и отшвыривал от себя полицейских. А когда один из них применил против дебошира газовый баллончик, тот выхватил его и пустил струю в ответ. Правоохранитель оказался на земле, но быстро встал.
Видео задержания нарко-водителя каршерингового авто в Казани.соцсети
В один из моментов, не смотря на озвученные опасения, что сейчас полицейские начнут стрелять, водитель автомобиля, из которого велась съемка, также поспешил на помощь. Он достал из багажника бейсбольную биту и подкинул ее стражам порядка.
«Дали бы ему по башке!»: возмущается в итоге за кадром женщина-очевидец.
Тем временем, подозрения очевидцев насчет наркотиков оказались не столь уж и безосновательны. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, в трусах у задержанного было обнаружено несколько десятков пакетиков с наркотиками.
По одной версии, нарко-водитель каршерингового авто сам находился под кайфом, по другой – он был закладчиком, и распространял свой «товар» на территории Казани.
К слову, в поселке Царицыно, где произошло ДТП с задержагнием, действует своя добровольная народная дружина, которая следит за безопасностью в поселке на общественных началах. В задержанном некоторые из дружинников узнали местного тату-мастера – 35-летнего Антона С.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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