"Сын попал в реанимацию и пролежал там сто дней": в Ульяновске больному эпилепсией подростку отказались выдать нужное лекарство

Министерство здравоохранения Ульяновской области вновь попало в эпицентр скандала. Напомним. что несколько недель назад стало известно, что в ведомстве отказались выдать необходимый препарат больной раком Рамиле Волгиной. Причем, она не получала лекарство даже после того, как выиграла дело в суде. В дело пришлось вмешаться губернатору региона Сергею Морозову.

И вот новый скандал. Минздрав области вновь отказывается выдавать лекарства. На сей раз подростку, который болен эпилепсией. 19-летнему Айрату Шарипову лекарства за свой счет покупают члены его семьи.

При этом, история началась не сегодня и не вчера, а гораздо раньше. Семья Айрата Шарипова не может добиться выделения препарата вот уже шесть лет. По словам Дили Шариповой, ее младший сын Айрат в пятом классе перенес тяжелое заболевание - вирусный менингоэнцефалит.

- Сын попал в реанимацию и пролежал там сто дней. Его выписали из больницы в тяжелейшем вегетативном состоянии, понадобилось длительное восстановление. В 2014 году развилась эпилепсия. Врачи не давали никаких положительных прогнозов. После шел длительный процесс по подбору лекарства, - цитируют Idel.Реалии Дилю Шарипову.

Сейчас Айрату Шарипову ставят диагноз "резистентная симптоматическая эпилепсия и другие осложнения как последствие менингоэнцефалита". Ребенку прописали принимать противосудорожный препарат "Топомакс". Однако в Минздраве Ульяновской области семье посоветовали покупать дешевый дженерик. Семья опасается, что аналог может только ухудшить состояние их сына.

Отметим, что суд встал на сторону Шариповых. Он обязал Минздрав региона выдать необходимые лекарства. Правда, как говорится, воз и ныне там. Пока необходимый препарат семье Шариповых выдали всего один раз. В остальное время препарат, стоимостью 6 тысяч рублей, родственники подростка вынуждены покупать сами.