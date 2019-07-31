Почему «Рубин» сравнили с Мимино и зачем им картонный футболист?: Чем запомнилась презентация новичков команды

30 июля, через день после победы над грозненским «Ахматом», казанский «Рубин» встретился с болельщиками на Кремлевской набережной.

Болельщики «Рубина».Фото: Алина НИЗАМОВА

Для гостей праздника, которые, несмотря на ненастную погоду. пришли познакомиться с новичками команды приготовили несколько интересных площадок: фотозона, чеканка монет с символикой клуба, аквагрим, БарберФан, гигантский надувной футбольный мяч, на котором гости оставляли пожелания команде, и где позже расписались и сами игроки.

Мяч с пожеланиями.Фото: Алина НИЗАМОВА

После разогрева на сцене представили всех футболистов и тренерский штаб. С речью выступил тренер казанцев Роман Шаронов и поблагодарил болельщиков.

Послание тренеру.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Я хочу, чтобы вы испытывали эмоции несмотря на то, какой счет будет на табло, каждую игру. И я вам обещаю, что на футбольном поле не будет игрока, который будет равнодушен, – сказал Шаронов. – Мы будем дарить вам эмоции, но для игроков нужна обратная связь. И таким образом мы будем идти всегда вперёд. Спасибо!

Роман Шаронов и Евгений Савин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Отдельно на сцене собрали и всех новичков, среди которых оказалась и картонная фигура Алексея Сутормина. Напомним, что футболист пробыл в «Рубине» всего 10 дней, сыграл одну товарищескую встречу, после чего по странным причинам был выкуплен «Зенитом».

Фигура Сутормина.Фото: Алина НИЗАМОВА

Под песню ДДТ «Это всё» фигуру форварда вынесли на центр сцены, и футболисты стали с ним фотографироваться. Также его запечатлел на свою камеру бывший нападающий сборной России, а ныне известный ютуб-блогер Евгений Савин, который два дня снимал выпуск про казанскую команду.

Игроки и тренеры пообщались с болельщиками.Фото: Алина НИЗАМОВА

Позже игроки и тренеры пообщались с болельщиками, ответили на их вопросы. Так, один из самых юный сравнил нынешний «Рубин» с фильмом «Мимино», где, главную роль играет грузинский актер.

Игроки отправляют болельщикам футболки.Фото: Алина НИЗАМОВА

Егор Сорокин отвечает на вопрос.Фото: Алина НИЗАМОВА

После встречи впечатлениями поделился Роман Шаронов.

– Приятно, что сегодня пришли болельщики. Это реакция на те игры, которые мы отыграли. Футбол – игра номер один, и мы рады, что подарили эмоции болельщикам в первых матчах сезона. Нужно двигаться дальше в том же направлении, - сказал тренер.

Роман Шаронов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Ну а подарком для болельщиков стал концерт рэпера GUFа. Выйдя на сцену, он поздравил всех с победой «Рубина» над «Ахметом» (ФК «Ахмат» - Ред.), но сразу же поправился и извинился. Также GUF признался, что сам не знает, почему на праздник спортивного клуба пригласили выступать именно его.