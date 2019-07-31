«Похлеще бойцов UFC»: под стенами Казанского Кремля подрались Конь и Зебра

Главная достопримечательность столицы Татарстана – это, конечно, Казанский Кремль. Он как магнит притягивает туристов, да и сами горожане не раз прогуливаются под его стенами, под которыми чего только не происходит, даже стрельба из автомата.

Что же касается более мирных развлечений, то гостям тут предлагают сфотографироваться с ростовыми куклами. Услуга стала довольно популярна. Отсюда видимо и очередной инцидент. На днях под стенами Казанского Кремля на глазах у публики подрались аниматоры в костюмах тех самых ростовых кукол. «Делят территорию»: тут же отозвались комментаторы в соцсетях.

Очевидцы, забыв о возможности устроить с ними фотосессию, стали снимать схватку между Конем (видимо изображающего коня Юлия из мультфильма «Три богатыря») и Зеброй (тот самый Мартин из зарубежного мультфильма «Мадагаскар»).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723249" frameborder="0"></iframe> Под стенами Казанского Кремля подрались Конь и Зебра.соцсети

С размахом, насколько это позволяли костюмы, и довольно методично они били друг друга в плюшевые головы. Удары видимо были не настолько сильны и не достигали людей внутри, потому никто даже не пошатнулся. Тем не менее впечатленный автор видео отметил в комментариях: «Сегодня видел, как у стен кремля махались конь и зебра похлеще бойцов UFC».

Скорее всего, аниматоры устроили эту, так сказать, драку лишь для собственного развлечения. При этом, пока они обменивались ударами, их коллега – Осел, активно продолжал фотографироваться с туристами.

- Почему осел их не разнимает, а фоткается с людьми? – до сих пор вопрошают пользователи соцсетей после просмотра видео. Именно поведение этого аниматора и наталкивает на мысль, что драка между Конем и Зеброй скорее шуточная, нежели всерьез.