В Казани управляющая компания проиграла суд «скорой» из-за автоматических ворот во дворе дома

«Кто виноват и, кто оплатит ремонт автомобиля "скорой помощи"?» - этот вопрос рассмотрели в Арбитражном суде Татарстана. Все началось с того, что жительнице одной из многоэтажек в Вахитовском районе Казани стало плохо. Родственники вызвали медиков, к пациентке приехала бригада «скорой помощи». Многоэтажка оказалась окружена забором, и на въезде в ее двор установили автоматические ворота.

Нет, конечно, спецавтомобиль пропустили, но ворота закрылись преждевременно, не успев позволить ему полностью проехать. Машина получила повреждения, и ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» потребовала от «Управляющей компании Вахитовского района», в ведении которой находятся ворота, возместить ущерб - более 12 тысяч рублей. Но коммунальщики отказались. Пришлось обратиться в суд.

Рассмотрев этот спор в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде, судья вынес решение в пользу медиков. Управляющую компанию обязали выплатить не только материальный вред в размере 12 005,76 рублей, но и еще 600 рублей за проведение экспертизы и 2 тысячи рублей госпошлины.

При этом в суде указали, что по закону управление многоквартирным домом «должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирным домом устанавливает Правительство Российской Федерации».

На основании этого и было принято решение о том, что управляющая компания виновна в повреждении машины «скорой помощи», так как коммунальщики приняли недостаточные меры к обеспечению безопасности в работе имущества собственников дома.