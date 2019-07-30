В Казани произошла очередная баталия пассажира с водителем автобуса, которая попала на видео. Конфликт на маршруте №33 засняли очевидцы.

Инцидент произошел на остановке "Парк Хаус" в Ново-Савиновском районе города. Начало конфликта осталось за кадром, но автор видео поясняет, что мужчина-пассажир толкнул девушку-кондуктора. Водитель автобуса зашел в салон, где сначала между ним и буйным пассажиром разгорелась словесная перепалка.

Затем мужчины обменялись парой тычков. А когда водитель решил вернуться на свое место, пассажир побежал за ним, подскользнулся и упал под колеса автобуса. Он смог подняться и зайти в кабину, где началась потасовка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="800" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723077" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель автобуса подрался с пассажиром, защищая девушку-кондуктора.соцсети

Разнимать дерущихся прибежала девушка-кондуктор и несколько прохожих, стоявших на остановке. Тем временем пассажиры автобуса требовали продолжить поездку.