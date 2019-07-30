В Казани водитель автобуса подрался с пассажиром, защищая девушку-кондуктора
В Казани произошла очередная баталия пассажира с водителем автобуса, которая попала на видео. Конфликт на маршруте №33 засняли очевидцы.
Инцидент произошел на остановке "Парк Хаус" в Ново-Савиновском районе города. Начало конфликта осталось за кадром, но автор видео поясняет, что мужчина-пассажир толкнул девушку-кондуктора. Водитель автобуса зашел в салон, где сначала между ним и буйным пассажиром разгорелась словесная перепалка.
Затем мужчины обменялись парой тычков. А когда водитель решил вернуться на свое место, пассажир побежал за ним, подскользнулся и упал под колеса автобуса. Он смог подняться и зайти в кабину, где началась потасовка.
В Казани водитель автобуса подрался с пассажиром, защищая девушку-кондуктора.соцсети
Разнимать дерущихся прибежала девушка-кондуктор и несколько прохожих, стоявших на остановке. Тем временем пассажиры автобуса требовали продолжить поездку.
ИСТОЧНИК KP.RU