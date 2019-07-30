«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в РПЛ

Казанский «Рубин» в матче 3-го тура чемпионата России обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0.

Игра против клуба из столицы Чечни стала первой домашней для команды Романа Шаронова.Фото: Алина НИЗАМОВА

Игра против клуба из столицы Чечни стала первой для команды Романа Шаронова перед родными трибунами.

Радость от победы.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Казань Арена» сейчас готовится к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, поэтому футбольные болельщики вынужденно вернулись на Центральный стадион.

Болельщица с грузинским флагом.Фото: Алина НИЗАМОВА

Несмотря на позднее начало матча в рабочий день и холодную погоду, у всех входов были очереди даже после стартового свистка. В итоге за победой с трибун наблюдало более 11 тысяч зрителей.

За игрой с трибун наблюдало больше 11 тысяч зрителей.Фото: Алина НИЗАМОВА

Перед такой аудиторией «Рубин» стал активно действовать у ворот соперника. К концу тайма усилиями Павла Могилевца и Зурико Давиташвили счет мог стать 2:0, но вратарь «Ахмата» Евгений Городов раз за разом спасал свою команду.

Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.Фото: Алина НИЗАМОВА

Перед перерывом наступила уже очередь Юрия Дюпина спасать своих партнеров. Голкипер казанцев сделал пару сэйвов. Команды создали несколько моментов, при которых можно было забить, но на перерыв соперники все же ушли без голов.

Голкипер казанцев сделал пару спасений.Фото: Алина НИЗАМОВА

С первых минут второго тайма на поле у «Рубина» вместо Евгения Маркова появился Видар Кьяртонссон. Исландцу хватило меньше получаса, чтобы забить свой первый мяч за новый клуб.

Роман Шаронов и Видар Кьяртонссон.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Был великолепный пас, завершение нормальное, но хотелось бы больше забить. Игра получилась равная, но у нас, думаю, было больше шансов, – отметил новичок «Рубина» после матча.

Видар Кьяртонссон.Фото: Алина НИЗАМОВА

За его голом у поля следил бывший нападающий сборной России, а ныне известный ютуб-блогер Евгений Савин. Он бегал с камерой весь матч, а после игры подбежал к тренерскому штабу казанцев и отпраздновал с ними победу.

Евгений Савин.Фото: Алина НИЗАМОВА

После успешной игры с «Ахматом» в активе «Рубина» стало семь очков после трех стартовых туров. В последний раз такое количество очков казанцы набирали только в 2010 году, когда нынешний тренер Роман Шаронов еще сам играл и был капитаном.

В последний раз такое количество очков казанцы набирали в 2010 году.Фото: Алина НИЗАМОВА

На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды испанец Эдуардо Докампо рассказал о желании команды обыграть соперника.

В следующем туре «Рубину» предстоит сыграть с ЦСКА также на Центральном стадионе.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Первая игра дома. Мы знали, что они будут играть в оборонительный футбол. Начали хорошо, потом были ошибки, было два-три момента у наших ворот. Но потом преимущество было у нас. Нам удалось забить гол и довести матч до победы, – отметил он.

Эдуардо Докампо.Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем туре «Рубину» предстоит сыграть также на Центральном стадионе. В воскресенье, 4 августа, казанцы примут московский ЦСКА.