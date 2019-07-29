2019-07-29T16:13:54+03:00
Спорт

"За изучение русского языка в киевском "Динамо" на игроков обижались": Главный тренер "Рубина" рассказал о работе на Украине

По словам Эду Докампо в киевском клубе надеялись, что новички будут изучать именно украинский язык
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Несмотря на то, что по факту "Рубин" тренирует Роман Шаронов, но официально главным тренером казанского клуба является совершенно другой человек - испанский специалист Эду Докампо. Все дело в том, что у Шаронова нет нужной лицензии, чтобы руководить клубом Премьер-Лиги, а у Докампо есть.

К слову, испанец в "Рубине не чужой человек с 2012 по 2017 годы он работал в клубной академии. Потом Докампо трудился в Белорусии и Саудовской Аравии. откуда попал в киевское "Динамо".

Работал в стане "бело-голубых" Докампо недолго, но, по его словам, есть что вспомнить. В частности, в команде не приветствовали знание и изучение русского языка.

- Там многие понимают по-русски. На самом деле это нельзя писать! Русский язык – это для них… У нас было так, что новые игроки говорили, как они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский, - рассказал Докампо в интервью "Бизнес Online".

Отметим, что сам Докампо неплохо говорит по-русски и даже раздает на "великом и могучем" интервью. По его мнению, тренер должен знать язык той страны, в которой он работает.

- Понятно, что это плюс. Когда в Испании иностранный тренер быстро учит язык и отвечает журналистам, общается с игроками на испанском, это очень приятно. Но я ведь не приходил сюда работать главным тренером. И на самом деле я пытаюсь говорить на русском, не зная его до конца. Но пытаюсь говорить, объяснять свои мысли на русском, потому что понимаю, что всем будет приятно. Когда иностранец общается через переводчика, не все мысли корректно доносятся до адресата - цитирует "Бизнес Online" главного тренера "Рубина".

Кстати. по словам Докампо, он уже не только смотрит фильмы на русском языке, но и читает книги отечественных писателей в оригинале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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