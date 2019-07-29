Казанцы смогут меньше платить за электричество - помогут "умные" котельные

Жители Казани уже в ближайшее время смогут меньше платить за электричество. Все благодаря запуску проекта по созданию «умных» тепловых сетей. Этот позволит в разы снизить расходы на электроэнергию и повысить эффективность работы котельных. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

В этом году предприятие приступает к реализации пилотного проекта по внедрению умных тепловых сетей от котельной «Зеленая, 1».

- В результате реализации проекта повысится управляемость тепловой сетью, будет обеспечен оптимальный гидравлический режим, снизятся расходы на электроэнергию. Все параметры работы тепловой сети будут передаваться в центральный диспетчерский пункт – это повысит скорость реагирования при внештатных ситуациях. А для горожан будет заметно повышение качества теплоснабжения, - отметил Абдулхаков.

Надежность и качество теплоснабжения позволяет повышать также автоматизация и диспетчеризация котельных, добавил он. Сейчас полностью в автоматизированном режиме без привлечения человеческого труда в Казани работают 58 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) из 164 объектов предприятия. Все параметры работы котельных и ЦТП выводятся в центральный диспетчерский пункт.

- Программа автоматизации предусматривает выполнение работ по котельным с малой установленной мощностью до 3 Гкал в час. За 10 лет реализации программы это позволило снизить численность персонала, обслуживающего котельные и ЦТП, более чем на 180 человек, – сообщил спикер.

Сейчас перед предприятием стоит задача оптимизации и диспетчеризации котельных средней мощности от 3 до 10 Гкал. Эта работа проводится за счет инвестиционной программы – в год реконструируется по 3-4 котельные.

В этом году также стартовал проект по переключению потребителей от арендуемой предприятием старой котельной «Октябрьский городок» и устаревшей котельной «Космонавтов, 21» на крупные котельные «Космонавтов, 12» и «А.Кутуя, 39», а также переключение мелких неэффективных котельных на тепловые сети АО «Татэнерго». По словам Абдулхакова, эти мероприятия одновременно снижают себестоимость тепловой энергии от остальных котельных и увеличивают долю комбинированной выработки в системе «Татэнерго». В этом году будут переключены потребители четырех котельных – на это направлено около 40 миллионов рублей.

Повысить эффективность работы предприятия позволяет также создание перемычек между котельными и закольцовка тепловых сетей. Это снижает себестоимость тепловой энергии за счет исключения части котельных из работы в летний период, пояснил Абдулхаков и добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по созданию единого кольца теплоснабжения по 9 крупным котельным Приволжского и 3 котельным Советского районов города.

- Модернизация объектов теплоснабжения – это коренной вопрос бесперебойной подачи тепла в дома горожан, - отметила первый заместитель главы МО Казани Евгения Лодвигова. - Мы понимаем, что это направление требует финансовых вложений. Важно найти самые эффективные решения.