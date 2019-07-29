2019-07-29T13:03:34+03:00
Общество

19-летняя вожатая детского лагеря из Казани опубликовала свои откровенные фото

Рада Романова пошла на такой шаг ради участия в конкурсе от журнала Playboy [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: playboyrussia.comФото: playboyrussia.com
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Раде Романовой из Казани 19 лет. Девушка учится в университете на преподавателя начальных классов. Летнее время она проводит в одном из детских лагерей, где работает вожатой. Несмотря на это, Рада решила принять участие в традиционном конкурсе от эротического журнала Playboy «Девушка года». Кроме того, на соцстранице девушки очень много фотографий в стиле "ню".

Фото: instagram.com/rada_116_

Фото: instagram.com/rada_116_

Фото: instagram.com/rada_116_

Фото: instagram.com/rada_116_

Фото: instagram.com/rada_116_

Фото: instagram.com/rada_116_

- Мне очень нравится заниматься всесторонним развитием детей, это воодушевляет. Занимаюсь спортом, танцами, не сижу на месте, стараюсь всегда найти себе занятие, - пишет о себе Рада.

Высокая, длинноногая девушка обладает почти идеальными параметрами – 89-60-62. На данный момент на официальной странице конкурса ее «лайкнули» 4 человека, но время еще есть. Первый этап голосования будет окончен в среду, 31 июля. Тогда жюри выберет 12 конкурсанток, которые будут бороться за титул «Девушка года» дальше.

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Еще одной татарстанской участницей конкурса стала 35-летний юрист из Казани Резеда Самигуллина. Ее параметры 88-65-90. Сейчас за нее проголосовали всего 2 человека.

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

Фото: playboyrussia.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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