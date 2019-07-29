"Иногда хочется поступить как Тарас Бульба": Сити-менеджер Чебоксар прокомментировал арест своего сына

В Чебоксарах взяли под стражу на время расследования уголовного дела взяли Олега Ладыкова - 20-летнего сына сити-менеджера столицы Чувашии Алексея Ладыкова. Молодого человека задержали по подозрению в совершении ДТП 22 июля в 5.30 в Моргаушком районе республики - Audi Q7 на большой скорости сначала врезалась в отбойник, а потом снесла с дороги УАЗ-"буханку". Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и госпитализирован, его пассажир также попал в больницу.

БЕЗРАЗЛИЧЕН К ОКРУЖАЮЩИМ

С места аварии все из иномарки - водитель и пассажиры, скрылись. Но установить, кто сидел за рулем, полицейские смогли быстро - помогли отпечатки пальцев и иные следы, оставленные в салоне Audi. Но сам Олег Ладыков признаваться в аварии не спешил, напротив, категорически все отрицает.

Во время судебного заседания, где рассматривали вопрос об избрании меры пресечения для водителя иномарки, следователь потребовал арестовать Ладыкова: тот совершил новое преступление через два месяца, как выслушал приговор за нападение на сотрудника полиции. Его поддержал и прокурор: "Водитель автомобиля Audi абсолютно безразличен к здоровью окружающих, он готов для удовлетворения своих амбиций причинить боль, телесные повреждения окружающим, что в итоге и произошло".

Учитывая послужной список "условника", который с 15-лет становится участником дорожных происшествий и других криминальных скандалов, суд постановил арестовать молодого человека на два месяца, до 22 сентября.

"Я ТЕБЯ ПОРОДИЛ"

Все это время - с 22 по 29 июля, Алексей Ладыков не комментировал ни аварию с пострадавшими, ни слухи про то, что за рулем иномарки был его сын. Отметил только однажды, что Audi Q7 в автопарке их семьи нет.

Но во время еженедельного утреннего совещания в мэрии Чебоксар на встрече с журналистами чиновник подробно прокомментировал очередную выходку сына:

- В этом вопросе две составляющих. Первое – это мой сын. Очевидно, что я как глава администрации – явление временное, но я всегда буду отцом своего сына. Родителям всегда сложно объективно оценивать поступки своих детей, особенно если взрослый сын делает это назло и вопреки. Не скрою, у меня иногда возникало желание поступить как Тарас Бульба. Но остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Что касается самого ДТП. На месте пострадавших мог оказаться любой: и я, и моя мать, и мои младшие дети. Поэтому ни у меня, ни у любого разумного здравомыслящего человека не может быть никаких оснований для оправдания виновного. Причина этого ДТП – преступная экстремальность и патологическая безответственность. Мы боремся, чтобы снизить ДТП, максимально уйти от травм и жертв, но, к сожалению, такие мероприятия происходят, где виновниками являются наши близкие.

СОЦИАЛЬНО ОПАСЕН

Ранее Алексей Ладыков уже называл поведение своего отпрыска "социально опасным". Тогда он даже понес наказание за него - за то, что 17-летний Олег Ладыков сел за руль автомобиля, не имея водительских прав, совершил аварию на встречке и отказался от прохождения медосвидетельствования.

Выводов для себя молодой человек не сделал, и в феврале 2019 года сначала устроил драку в одном из коттеджей, а затем во время разбора в полиции напал на стража порядка. За это его приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы. Но, поскольку этот приговор для Ладыкова-младшего был первым, суд счел, что у парня есть шанс исправиться, и вынесенный приговор счел условным. По условиям вынесенного решения осужденному запрещалось покидать свой дом в ночное время суток и посещать бары, кафе и рестораны.