"Хотела обмыться, снимаю купальник, а там мужик стоит": Девушку шокировала общая душевая в казанском аквапарке

В необычную, можно даже сказать, даже пикантную ситуацию попала посетительница одного из казанских аквапарков. По ее словам, ее никто не предупредил, что в заведении общие душевые. Она, надеясь, что заходит в женскую часть душевой, начала снимать с себя одежду, но, как сама рассказала, вовремя заметила "подвох".

- Посещение аквапарка меня шокировало. Нет, вроде бы все хорошо, аттракционы, горки, баня, но все испортила душевая. Она оказалась общей, но никто об этом не предупредил! Хотела обмыться, снимаю купальник, а там мужчина стоит и на меня смотрит, хорошо, что хоть успела прикрыться, а то бы совсем неловко было, - написала девушка в соцсетях.

Жители Казани принялись обсуждать ситуацию на просторах интернета. При этом, некоторые горожане отметили, что раздельных душевых действительно не хватает.

"После бассейнов всегда не самый приятный осадок на коже, да и запах хлора, хочется нормально помыться, а так получается, что можно только ополоснуться, а купаться уже дома. Не удобно это".

"Почему в бассейнах разные душевые, а в аквапарках общие? Я вот этого не понимаю".

Впрочем, достаточно было и тех, кто встал на защиту аквапарка. По их словам, благодаря общим душевым получается избежать очередей и ускорить время обмывания. Кроме того, по мнению пользователей интернета, общие душевые есть и в аквапарках в других городах. Так что, то, что девушка попала в столь неловкую ситуацию - не больше, чем нелепая случайность.