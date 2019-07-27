В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года

Tele2 выступит партнером шестого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Казани 26 и 27 июля. Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью технологии 4G. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду, в любой компании и в любом положении. За фотографию в самом необычном месте для кинопросмотра и самые креативные сториз зрителей ожидают призы от оператора. Для участия в конкурсе свое яркое и креативное фото необходимо выложить в Instagram с хештегами #КИНОподругимправилам и #tele2.

В дни работы фестиваля в парке Горького оператор пригласит модного казанского диджея, который будет радовать гостей площадки своими треками c 18:30 до 20:30. Представители оператора расскажут гостям мероприятия о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2».

Шестой ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1100 городов и населенных пунктов по всему миру. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.