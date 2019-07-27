2019-07-27T11:02:02+03:00
Общество

В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года

Мобильный оператор Tele2 совместно со Всемирным Фестивалем уличного кино представит киноманам Казани лучшие российские короткометражные фильмы 2019 года. Увидеть самые ожидаемые отечественные кинопроекты гости фестиваля смогут с помощью быстрого 4G
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Tele2 выступит партнером шестого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Казани 26 и 27 июля. Оператор предложит посетителям посмотреть лучшие короткометражки страны с помощью технологии 4G. Возможности высокоскоростного интернета Tele2 позволяют делать это в любую погоду, в любой компании и в любом положении. За фотографию в самом необычном месте для кинопросмотра и самые креативные сториз зрителей ожидают призы от оператора. Для участия в конкурсе свое яркое и креативное фото необходимо выложить в Instagram с хештегами #КИНОподругимправилам и #tele2.

В дни работы фестиваля в парке Горького оператор пригласит модного казанского диджея, который будет радовать гостей площадки своими треками c 18:30 до 20:30. Представители оператора расскажут гостям мероприятия о «других правилах» мобильного общения и помогут выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2».

Шестой ежегодный Фестиваль уличного кино примут более 1100 городов и населенных пунктов по всему миру. Зрители смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков и телефонов. Вход свободный для всех желающих.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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