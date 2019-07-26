ТЦ «Порт» приглашает всех желающих на семейное автомобильное шоу «Портовый дрифт»

«Портовый дрифт» - это семейное автомобильное шоу, которое будет одинаково интересно и взрослым, и детям. На протяжении всего мероприятия будет работать бесплатное дрифт-такси для детей. Катать детей будет Николай Булычев - казанский пилот поволжских чемпионатов по дрифту, многократный участник местных и региональных шоу. Для детей предусмотрены игры с аниматорами, сладкие подарки, мыльные пузыри, конкурсы рисунков на асфальте и многое другое.

Дата проведения: 27.07.2019 с 12.00 до 16.00

Место проведения: парковка торгового центра «Порт» (Казань, Оренбургский тракт, 158)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Бесплатное дрифт-такси от казанского пилота поволжских чемпионатов по дрифту, многократного участника местных и региональных шоу Николая Булычева. Николай будет катать детей на своем специально подготовленном Nissan Laurel.

Игры с аниматорами, катание на детских бензиновых квадроциклах, электромобили, бесплатная сахарная вата, мыльные пузыри, конкурс рисунков на асфальте, аквагрим, сладкие подарки и многое другое.

Главный приз - игрушечный автомобиль на радиоуправлении.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Мастер-класс по дрифту от Николая Булычева.

Эксклюзивные тест-драйвы Renault Arkana, нового KIA Soul, LADA Vesta Sport и др. Отдельно будет представлен бизнес-седан KIA K900.

Выставка красивых и редких автомобилей Казани, фан-зоны от автоклубов, конкурсы с ценными призами от федеральной сети «Автоцифра», спорт-зона от центра фитнеса Akimbo, музыкальная программа, фудкорт с пловом и шашлыками, большое количество подарков от наших партнеров, бесплатная парковка.

Доехать до мероприятия можно будет на одном из бесплатных автобусов, которые будут отъезжать от остановок «Академика Сахарова» (гостиница «ФортеПиано») и метро «Проспект Победы» (сквер Славы).

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