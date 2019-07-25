Почему в Казани вода на пляже "Локомотив" окрасилась в голубой цвет станет известно через 7-10 суток

Жители столицы Татарстана в время прогулки по пляжу "Локомотив" заметили необычный цвет воды - она была насыщенного голубого цвета. А от ее поверхности исходил специфический химический запах. Кругом расплылись "радужные" пятна пленки неизвестного вещества.

Узнав про необычный цвет воды, на место выехали специалисты Минэкологии Татарстана. Они взяли пробы воды, но о том, что произошло экологическая катастрофа, говорить преждевременно - анализы воды будут готовы через 7-10 суток.

Дело в том, что река Волга - объект федерального значения, поэтому все пробы на исследование отправлены в Росприроднадзор.

Источник, близкий к защитникам природных ресурсов, сообщил "КП-Казань", что первый случай "голубой" воды был зарегистрирован еще 18 июля, позже пятно заметили и с Кремлевской набережной.

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