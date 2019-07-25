Хоть партию и начинают черные, но выигрывают всегда белые!

Стать следователем Марсель Юсупов мечтал со школьной скамьи. Пока одноклассники еще решали, кем стать, у него уже все было распланировано: после 11-го класса – юридический институт, поступить на работу в правоохранительные органы, стать лучшим следователем. Лучшим не для себя, для людей, которым будет приносить пользу.

- Пока все сбывается! – улыбается старший лейтенант. – После окончания средней школы я поступил в юридический институт в Москве. Завершил учебу и вернулся в Чувашию дипломированным специалистом. Судьба привела меня в следственный комитет, и это позволило воплотить подростковую мечту – я стал следователем! Теперь я могу воплотить все, что планировал – попытаться сделать этот мир счастливее и чище, восстанавливать справедливость.

Первое свое самостоятельное дело старший следователь следственного отдела по Калининскому району города Чебоксары СУ СКР Чувашии Марсель Юсупов запомнит навсегда – несовершеннолетний парень ограбил молодого человека на улице. Запомнилось не только потому, что оно было первым, но и потому, что впервые участвовал в так называемой шахматной партии – когда злоумышленник и следователь обмениваются ходами.

- Тогда я понял, что работа в следствии – это как интеллектуальный поединок, как партия в шахматы, где следователь заранее должен предугадать действия своего процессуального визави, - раскрывает свой секрет Марсель. - В этом противостоянии с одной стороны – добро, с другой – зло, и добро обязательно должно победить, а зло – наказано. Словно партия, где начинают черные, но какие бы ходы они не делали, белые ставят им шах и мат.

Про Юсупова коллеги и знакомые говорят: упертый и упорный очень. Свой упорный характер он начал тренировать еще в детстве, когда оставался за старшего в семье. Отец – ведущий прораб одной из дорожных служб, часто пропадал на своей работе. И Марсель еще подростком прочувствовал большую ответственность и за маму, и сам за свое будущее: мама – женщина, и ей необходимо было всегда помогать, если рядом нет отца, а себя самого ты делаешь сам, ведь только тебе потом и отвечать за свои дела и поступки. Когда Марсель поступил в московский институт, то деньги на учебу зарабатывал на каникулах, приезжая домой и работая дорожным рабочим.

Упёртость Юсупова заключается в том, что он не бросает на полпути ничего, всегда доводит до логического завершения любое дело, и готов пожертвовать своим личным временем, но прояснить все детали.

- Это очень интересно – складывать все разрозненные факты в один большой калейдоскоп, чтобы из крошечных кусочков мозаики собралась одна цельная картинка, в которой и будет истина, - уверен старший лейтенант юстиции. - Я всегда упорно шел к своей цели, наверное, это одна из черт моего характера – упорство в достижении поставленных целей.

После того грабежа, где несовершеннолетний злоумышленник напал на прохожего, были десятки других. Пропускать через свое сердце чужую боль для следователя очень сложно, ведь он не только процессуальное лицо, но и человек. Разве можно не переживать за девушку, которую после небольшой вечеринки со знакомой компанией затащил в кусты и изнасиловал приятель друга? Или как без содрогания не слушать печальное признание еще не протрезвевшего убийцы, как сначала из-за пустячного спора искромсал ножом знакомую, а потом разрезал ее на куски, и останки разбросал по мусорным контейнерам? Приходилось брать волю в кулак и продолжать вести расследование.

Благодаря своему характеру, компетентности и профессионализму уже через пять лет Марсель был признан лучшим следователем территориальных следственных отделов СУ СКР по Чувашии. И получил предложение, от которого не смог отказаться – перешел на работу в аппарат следственного управления. И теперь он - старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике Марсель Магьсумович Юсупов.

- Я считаю, что моя работа, моя жизнь зиждется на трех, если так можно выразиться, китах: это родители, семья, коллеги, - рассказывает Юсупов. – Родители дали мне воспитание и примером показывают, что благодаря своим корням все мы – частичка основы мироздания: этот мир соткан из благих поступков каждого из нас. Коллеги – это учителя и товарищи, которые всегда помогут и подскажут, подставят плечо, оттого и радостнее не только получать их опыт и советы, но и делиться собственными наработками и опытом. А семья…

Про своих Айгел, Малику и Мадину Марсель говорит с такой нежностью, что понимаешь, как важны для него жена и две маленькие дочки.

- В жизни каждого следователя самое значимое – это семья, его крепкий тыл, улыбается Марсель. - В моем случае – это моя вторая половина – прекрасная супруга и мать моих любимых дочерей. Я с нетерпением ждал рождения и первой, и второй дочек. У нас гармоничные отношения, жена всегда с пониманием относилась к моей работе, постоянной занятости. Никогда не выдвигала никаких условий. Для меня это очень важно, это позволило мне профессионально развиваться. Очень хотелось бы, чтобы мои девочки выросли хорошими, добрыми, заботливыми и отзывчивыми людьми, правильно понимали основные жизненные ценности. Это те основы воспитания, что в свое время получил я от родителей, надеюсь, что сумею все это передать и своим детям.