Высоты казанского следователя-криминалиста

Стать следователем Юрий Нагаев-Кочкин решил в период обучения на юридическом факультете. Родственники выбор одобрили и всячески поддержали. Юрия после ранней смерти отца-военного воспитывали мама и старшее поколение семьи, деды и бабушки.

- С дедушками мне очень повезло, - считает следователь-криминалист. – Они оба всегда вели активный образ жизни, поощряли увлечения спортом и туризмом. Благодаря им и маме я имел неограниченный кредит доверия, и границы свободы и выбора ограничивались только мной самим. Но благодаря воспитанию и образу жизни всей родни я не приобрел скверных привычек.

Он занимается боксомФото: публикации Герой

После 11-класса Юрий поступил в Казанский (Приволжский) федеральный университет на юрфак и успешно закончил его. Затем поступил на службу в СУ СК России по Республике Татарстана. Первая должность - следователь следственного отдела по городу Зеленодольск. Первое же дело, которое поручили расследовать молодому лейтенанту – дело об убийстве несовершеннолетнего парня в поселке Нижние Вязовые. Район сложный, работы у населения мало, и оно предпочитало алкоголь всем прочим увлечениям. Молодежь, соответственно, брала пример с родителей, дралась, пьянствовала, устраивала свои разборки. Вот во время одной из них и произошла трагедия.

- Было ли сложно во время расследования первого дела? – переспрашивает Юрий Нагаев-Кочкин. – Конечно, трудности возникли. Прежде всего, это отсутствие у меня опыта и то, что местные жители не горели желанием раскрывать душу передо мной. Если с отсутствием опыта я справился благодаря поддержки коллег, то заслужить уважение подозреваемых и свидетелей, которые были примерно мои ровесники, пришлось самому. Где-то интуитивно, где-то при помощи советов и собственной наблюдательности и смекалки, но мне удалось разговорить и подозреваемых, и их друзей-свидетелей. В итоге – обвинительный вердикт.

Юрий Нагаев-Кочкин во время турнира по боксуФото: публикации Герой

Спустя почти год перспективному молодому человеку предложили перевод в Казань, где открылась вакансия в Вахитовском районе. Юрий не отказался, и написал рапорт на перевод. Через год он написал новый рапорт – на должность следователя по особо важным делам следственного отдела по Вахитовскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстана. Здесь ему пришлось расследовать уголовное дело, где главным фигурантом стал сотрудник полиции. На него указал один из несовершеннолетних пацанов. Мол, побил сильно в метро. В свою очередь полицейский занял позицию: «Вину не признаю, вам надо – вы и доказывайте». А вот с доказательством как раз и было сложно: все избиение происходило в таком месте, куда не достают камера видеофиксации, которыми город, а особенно Вахитовский район начинены везде. Да и защищал полицейского экс-следователь и ныне – успешный адвокат. Тут уж дело чести – доказать вину преступившего закон стража порядка.

Перед прыжком с парашютомФото: публикации Герой

- Суд признал сотрудника полиции виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, на два года ограничил его права, - подытожил это уголовное дело следователь. – В апелляционном суде этот приговор остался без изменений. Это значит, что я сделал все правильно.

Но «важняком» он пробыл всего несколько месяцев – в отделе один из следователей-криминалистов перешел на другую работу и освободившуюся вакансию предложили Нагаеву-Кочкину.

- Следователь-криминалист имеет другие обязанности по сравнению со следователем, - объясняет он. – Здесь больше ответственности, расширяется круг его полномочий и контроля. Это интересно, прежде всего, для саморазвития и дальнейшей карьеры. Думаю, что обязательно справлюсь.

Юрий Нагаев-Кочкин 9 мая в КазаниФото: публикации Герой

В работе Юрию помогают не только коллеги, которые всегда готовы и придти на помощь, и поделиться советом или знаниями, но и его спортивный характер. Он всегда идет до конца и добивается результатов. Увлекся боксом, и сейчас успешно выступает на соревнованиях.

- Брат и дед привили мне любовь к спорту, - рассказывает Юрий. – Со старшим братом я занимался скалолазанием. Мы с ним даже в лагере в Камском Устье на Юрьевских пещерах детей обучали скалолазанию. С дедом много путешествовали по России и не только, побывали в таких местах, куда организованный турист и не забирается по доброй воле.

Следователь занимается дайвингомФото: публикации Герой

Юрий мечтал научиться нырять с аквалангом, и однажды воплотил эту мечту. На его счету еще три парашютных прыжка и несколько покоренных вершин. Одна из них – Эльбрус, самая высокая гора Европы и России. Ее высота над уровнем моря превышает 5642 метра.

- Сейчас передо мной другие высоты – профессиональные, - улыбается Юрий Нагаев-Кочкин. – Покорятся ли они? Конечно! Меня учили большие профессионалы, есть поддержка от самых близких и родных, так что все получится, точно знаю!