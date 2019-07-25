2019-07-25T14:25:16+03:00
Происшествия

Школьный охранник из Ульяновска, который снимал трусы перед девочкой, приговорен к 13 годам колонии

Первоначально сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: следственный комитет Ульяновской области.Фото: следственный комитет Ульяновской области.Фото: другой источник.
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В резонансном деле, которое прогремело на весь Ульяновск в марте текущего года, поставлена точка. Напомним, что 54-летний охранник, работавший в 29-й школе города пытался соблазнить 10-летнюю ученицу.

Суд над охранником прошел накануне. Первоначально сообщалось, что ему за совершенное преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы. Впрочем, итоговый вердикт оказался менее жестким. 54-летний охранник проведет в колонии особого режима ближайшие 13 лет.

Все произошло 18 марта. Охранник встретил девочку у школы и повел к себе в квартиру. Он продержал ее там несколько часов, при этом, он всячески к ней приставал и не стеснялся при ней снимать трусы.

Девочка, вернувшись домой, сразу же рассказала о случившемся родителям. Те, естественно, молниеносно сообщили об охраннике-«педофиле» в правоохранительные органы. Задержали мужчину сразу. Он находился в квартире у знакомых.

При этом, эти самые знакомые делали все, чтобы не допустить людей в погонах к своему приятелю-охраннику. На видео, опубликованном следственным комитетом, отчетливо видно и слышно, как сотрудникам ведомства не открывают дверь, а потом мешают скрутить школьного охранника.

- Не надо мне такой экстрим делать, - слышны возгласы на видео.

В Ульяновске за приставание к третьекласснице задержали охранника школы.

Отметим, что охранник не признал свою вину в случившемся. Впрочем, это его не уберегло от возбуждения уголовного дела по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Меж тем, еще одним немаловажным фактом в этом деле стало наличие у охранника судимости. В 2007 году он был признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Естественно, что в городе начались масштабные проверки всех охранников школ.

- Школа должна быть уверена, что охранник соответствует всем требованиям, в том числе и моральным. Участвовать в этой деятельности должны только самые профессиональные люди, обладающие необходимыми ресурсами, знаниями и навыками, имеющие соответствующую квалификацию. В настоящее время очевиден серьезный недостаток, который определяется низкими требованиями к квалификации сотрудников охранных предприятий, поэтому предъявляемые требования к лицензированию охранников следует ужесточить. Необходимо сделать все, что в наших силах, чтобы обезопасить наших детей, - заявила начальник управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова.

Свою проверку провела и прокуратура Ульяновской области. Результаты, мягко говоря, шокировали как сотрудников надзорного органа, так, собственно, и всех жителей города.

Как выяснилось, задержанный охранник был далеко не единственным, кто трудился в учебных заведениях, имея при этом судимость.

- Прокуратурой Ульяновской области выяснено, что при попустительстве должностных лиц центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 10 сотрудников ЧОПов продолжительное время осуществляли охранную деятельность в образовательных учреждениях при наличии судимости. Вскрыты нарушения при оказании государственной услуги по выдаче юридическим лицам с особыми уставными задачами разрешений на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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