2019-07-24T21:31:24+03:00
Спорт

"Какие же здесь туалеты. Это было экстремально!": Бывший хоккеист "Ак Барса" рассказал, чем его удивила Россия

Пол Постма в прошлом сезоне был одним из лидеров казанского клуба, теперь он будет защищать цвета "Магнитки"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Ежегодно в Континентальную хоккейную лигу приезжают десятки иностранцев. У кого-то получается заиграть в России, а кто-то старается быстрее уехать, оставляя гневные отзывы. Так, например, сделал экс-игрок нижнекамского "Нефтехимика" Ти Джей Гальярди, который назвал Нижнекамск "попой мира".

Канадский защитник Пол Постма отыграл в России всего год. Прошедший сезон он отыграл в "Ак Барсе", а летом перебрался в магнитогорский "Металлург". В отличие от Гальярди, звонкие высказывания о российских городах и вообще о жизни в нашей стране он не сделал. Впрочем, некоторые свои впечатления о России он составил.

В частности, он отметил, что первое, что его поразило с негативной точки зрения были российские туалеты.

- Я никогда не был в России до этого. Когда приземлился в Москве, ужаснулся: какие же здесь туалеты. Решил, что схожу в отеле, но мы застряли в пробках и добирались до гостиницы около 3 часов. Это было экстремально! Когда мы приехали на следующую игру – решили доехать до отеля на аэроэкспрессе и на метро. Мне не очень понравилась Москва, а вот Казань – отличный город. Надеюсь, в Магнитогорске мне тоже будет комфортно, - цитирует защитника "Спорт-Экспресс".

Еще одна проблема - это язык. Постма не говорит по-русски, а найти в России нормально говорящего на языке Шекспира также не получается.

- Было тяжело, особенно, первые дни. Здесь все другое. Никто не говорит на английском – это главная проблема. Мне постоянно приходится пользоваться гугл-переводчиком. Если в ресторане хоть один официант понимает, что я хочу заказать – это приятная неожиданность. Радует одно – в России хоккей реально на уровне. Мне нравится играть в КХЛ. Но вот за пределами площадки я чувствую себя не совсем комфортно – мой дом слишком далеко отсюда, - рассказал Постма.

Также канадского хоккеиста удивило поведение российских спортсменов. По его мнению, они слишком стараются выделиться, покупая дорогие вещи.

- Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 000 долларов – немного смахивает на показуху. Мне этого не понять, - заявил канадский хоккеист.

Отметим, что 30-летний Постма сыграл за "Ак Барс" в минувшем сезоне 61 матч, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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