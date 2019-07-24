2019-07-24T16:36:57+03:00
Общество

ТНТ раскрыл главные премьеры нового сезона: «Жуки», «План Б», «Женский Stand Up» и другие!

Кроме того, совсем скоро начнется новый сезон уже полюбившихся телезрителям программ [фото телеканала ТНТ]
Алина ГАБДУЛИНА
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Телеканал ждет пять суперпремьерТелеканал ждет пять суперпремьер
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На площадке ТНТ в Парке 300-летия Санкт-Петербурга звезды телеканала ТНТ рассказали о главных премьерах сезона. Уже очень скоро зрители увидят классический ситком «Жуки», комедийный сериал «Полярный-17», аморальную комедию о морали «Триада», романтическое реалити-шоу «План Б», «Женский Stand Up» и новые сезоны самых популярных проектов телеканала. Подробнее о пяти суперпремьерах и расписании уже полюбившихся программах готова рассказать "Комсомолка"

«ЖУКИ» - 16-СЕРИЙНЫЙ СИТКОМ, УЖЕ СЕЙЧАС ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА ЗВАНИЕ НОВОГО СУПЕРХИТА ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ

Никита, Дэн и Артемий разработали уникальное приложение для смартфонов, вот-вот продадут его и осуществят все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета.

В ролях: Максим Галашкин, Владимир Епифанцев, Игорь Верник, Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин.

«ТРИАДА» - АМОРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ ПРО ЧЕСТНОГО МУЖЧИНУ И ТРЕХ ЕГО БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Главный герой не может завести ребенка и подумывает уйти от жены к любовнице. По совету друга он должен переспать с третьей женщиной. Если после этого Толик не будет испытывать угрызений совести перед женой, то может смело ее бросать. Через некоторое время случайная связь сообщает, что беременна. Тут же и любовница приготовила Толику сюрприз — положительный тест на беременность. Ну и жена ликует: случилось чудо, которого они ждали целых пять лет.

В ролях: Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова, Лаура Пицхелаури, Александр Пташенчук.

«ПОЛЯРНЫЙ - 17» - КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ ПРО БЫВШЕГО АВТОРИТЕТА ИЗ 90-Х

Бывший бандит Витя-Мясник забывает пароль от счета, на котором хранится общак, и пускается в бега. Судьба заносит его в северный городок Полярный-17, где время остановилось, и по-прежнему царят его родные лихие 90-е.

Михаил Пореченков сыграет главную роль в сериале "Полярный - 16"

Михаил Пореченков сыграет главную роль в сериале "Полярный - 16"

В ролях: Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Владимир Епифанцев, Екатерина Шпица, Виктор Бычков.

«ПЛАН Б» - НОВОЕ РОМАНТИЧЕСКОГО РЕАЛИТИ-ШОУ, КОТОРОЕ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ...БУЗОВОЙ И БАТРУТДНИНОВА

Единственное в мире реалити-шоу, в котором Ольга Бузова будет искать жену Тимуру Батрутдинову, а Батрудинов будет искать Бузовой мужа. На этапе кастинга Ольга Бузова выберет 8 девушек для Тимура, а Тимур выберет 8 мужчин для Ольги. Далее все вместе они отправятся на Бали, где в ходе романтического баттла выберут двух финалистов.

Совсем скоро Ольга Бузова будет искать жену Тимуру Батрутдинову, а Батрудинов будет искать Бузовой мужа

Совсем скоро Ольга Бузова будет искать жену Тимуру Батрутдинову, а Батрудинов будет искать Бузовой мужа

«ЖЕНСКИЙ STAND-UP» - НОВОЕ, ОСТРОЕ, АКТУАЛЬНОЕ, ЧЕСТНОЕ И СМЕШНОЕ ШОУ

Очень редко женщины могут так откровенно говорить о том, что их волнует, а, чтобы еще и шутить — такое возможно только на телеканале ТНТ!

"Женский Stand Up" станет одним из суперпремьер нового сезона ТНТ

"Женский Stand Up" станет одним из суперпремьер нового сезона ТНТ

COMEDY CLUB

Шоу не сбавляет обороты, и в новом сезоне предложит еще больше острого, актуального юмора. Каждую пятницу ровно в девять вечера телезрители дружно переключаются на ТНТ, чтобы посмотреть главное комедийное шоу России с 14-летней историей. Для резидентов Comedy Club не существует никаких авторитетови правил. Они запросто потроллят любую звезду, а если она еще и в зале, то это только добавит азарта. Сегодня они вместе придумают разрывную шутку, которую завтра подхватят офисы, улицы и заводы.

Comedy Club - одно из главных комедийное шоу России с 14-летней историей

Comedy Club - одно из главных комедийное шоу России с 14-летней историей

COMEDY WOMAN

Отряд ангелов женского юмора готов спасти твой вечер и добавить в него шарма, красоты и остроты. Яркие номера, зажигательные танцы, очень много юмора и, конечно, любимые участники — Марина Федункив, Екатерина Варнава, Наденька Сысоева, Екатерина Скулкина, Наталья Еприкян, неподражаемый Александр Гудков, Олег Верещагин и другие. Думаете, что знаете о мире женщин все? Тогда посмотрите Comedy Woman и восполните досадные пробелы!

Comedy Woman поведает телезрителю все о мире женщин

Comedy Woman поведает телезрителю все о мире женщин

«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» С 16 АВГУСТА И КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 22.00

Участники проекта молодые и пока никому не известные стендап-комики. Они будут бороться за возможность попасть в команду одного из наставников и главный приз — 3 миллиона рублей. Ключевое изменение в новом сезоне — вместо Тимура Каргинова новым наставником станет Нурлан Сабуров.

«ТАНЦЫ» С 24 АВГУСТА И КАЖДУЮ СУББОТУ В 21.00

Снова искать лучших танцовщиков страны будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Кастинг шоу в этом году вернется во Владивосток и впервые пройдет в Хабаровске, Минске и Казани. В кресле жюри появятся Иван Дорн, Елена Темникова, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Юлия Ахмедова.

STAND-UP С 1 СЕНТЯБРЯ И КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 22.00

В новом сезоне будут абсолютно свежие лица, которые открыл фестиваль в Санкт-Петербурге. В город на Неве съехались комики со всей России. Отбор длился 3 дня, лучшие приняли участие в съемке, выступив на одной сцене с уже

ИСТОЧНИК KP.RU

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