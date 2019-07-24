ТНТ раскрыл главные премьеры нового сезона: «Жуки», «План Б», «Женский Stand Up» и другие!

На площадке ТНТ в Парке 300-летия Санкт-Петербурга звезды телеканала ТНТ рассказали о главных премьерах сезона. Уже очень скоро зрители увидят классический ситком «Жуки», комедийный сериал «Полярный-17», аморальную комедию о морали «Триада», романтическое реалити-шоу «План Б», «Женский Stand Up» и новые сезоны самых популярных проектов телеканала. Подробнее о пяти суперпремьерах и расписании уже полюбившихся программах готова рассказать "Комсомолка"

«ЖУКИ» - 16-СЕРИЙНЫЙ СИТКОМ, УЖЕ СЕЙЧАС ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА ЗВАНИЕ НОВОГО СУПЕРХИТА ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ

Никита, Дэн и Артемий разработали уникальное приложение для смартфонов, вот-вот продадут его и осуществят все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета.

В ролях: Максим Галашкин, Владимир Епифанцев, Игорь Верник, Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин.

«ТРИАДА» - АМОРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ ПРО ЧЕСТНОГО МУЖЧИНУ И ТРЕХ ЕГО БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Главный герой не может завести ребенка и подумывает уйти от жены к любовнице. По совету друга он должен переспать с третьей женщиной. Если после этого Толик не будет испытывать угрызений совести перед женой, то может смело ее бросать. Через некоторое время случайная связь сообщает, что беременна. Тут же и любовница приготовила Толику сюрприз — положительный тест на беременность. Ну и жена ликует: случилось чудо, которого они ждали целых пять лет.

В ролях: Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова, Лаура Пицхелаури, Александр Пташенчук.

«ПОЛЯРНЫЙ - 17» - КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ ПРО БЫВШЕГО АВТОРИТЕТА ИЗ 90-Х

Бывший бандит Витя-Мясник забывает пароль от счета, на котором хранится общак, и пускается в бега. Судьба заносит его в северный городок Полярный-17, где время остановилось, и по-прежнему царят его родные лихие 90-е.

Михаил Пореченков сыграет главную роль в сериале "Полярный - 16"

В ролях: Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Владимир Епифанцев, Екатерина Шпица, Виктор Бычков.

«ПЛАН Б» - НОВОЕ РОМАНТИЧЕСКОГО РЕАЛИТИ-ШОУ, КОТОРОЕ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ...БУЗОВОЙ И БАТРУТДНИНОВА

Единственное в мире реалити-шоу, в котором Ольга Бузова будет искать жену Тимуру Батрутдинову, а Батрудинов будет искать Бузовой мужа. На этапе кастинга Ольга Бузова выберет 8 девушек для Тимура, а Тимур выберет 8 мужчин для Ольги. Далее все вместе они отправятся на Бали, где в ходе романтического баттла выберут двух финалистов.

Совсем скоро Ольга Бузова будет искать жену Тимуру Батрутдинову, а Батрудинов будет искать Бузовой мужа

«ЖЕНСКИЙ STAND-UP» - НОВОЕ, ОСТРОЕ, АКТУАЛЬНОЕ, ЧЕСТНОЕ И СМЕШНОЕ ШОУ

Очень редко женщины могут так откровенно говорить о том, что их волнует, а, чтобы еще и шутить — такое возможно только на телеканале ТНТ!

"Женский Stand Up" станет одним из суперпремьер нового сезона ТНТ

COMEDY CLUB

Шоу не сбавляет обороты, и в новом сезоне предложит еще больше острого, актуального юмора. Каждую пятницу ровно в девять вечера телезрители дружно переключаются на ТНТ, чтобы посмотреть главное комедийное шоу России с 14-летней историей. Для резидентов Comedy Club не существует никаких авторитетови правил. Они запросто потроллят любую звезду, а если она еще и в зале, то это только добавит азарта. Сегодня они вместе придумают разрывную шутку, которую завтра подхватят офисы, улицы и заводы.

Comedy Club - одно из главных комедийное шоу России с 14-летней историей

COMEDY WOMAN

Отряд ангелов женского юмора готов спасти твой вечер и добавить в него шарма, красоты и остроты. Яркие номера, зажигательные танцы, очень много юмора и, конечно, любимые участники — Марина Федункив, Екатерина Варнава, Наденька Сысоева, Екатерина Скулкина, Наталья Еприкян, неподражаемый Александр Гудков, Олег Верещагин и другие. Думаете, что знаете о мире женщин все? Тогда посмотрите Comedy Woman и восполните досадные пробелы!

Comedy Woman поведает телезрителю все о мире женщин

«ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» С 16 АВГУСТА И КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 22.00

Участники проекта молодые и пока никому не известные стендап-комики. Они будут бороться за возможность попасть в команду одного из наставников и главный приз — 3 миллиона рублей. Ключевое изменение в новом сезоне — вместо Тимура Каргинова новым наставником станет Нурлан Сабуров.

«ТАНЦЫ» С 24 АВГУСТА И КАЖДУЮ СУББОТУ В 21.00

Снова искать лучших танцовщиков страны будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Кастинг шоу в этом году вернется во Владивосток и впервые пройдет в Хабаровске, Минске и Казани. В кресле жюри появятся Иван Дорн, Елена Темникова, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Юлия Ахмедова.

STAND-UP С 1 СЕНТЯБРЯ И КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 22.00

В новом сезоне будут абсолютно свежие лица, которые открыл фестиваль в Санкт-Петербурге. В город на Неве съехались комики со всей России. Отбор длился 3 дня, лучшие приняли участие в съемке, выступив на одной сцене с уже