В Казани недовольные условиями труда и зарплатой крановщики прекратили работу на 20 стройках

В эту среду в Казани на стройках встали около 20 кранов, в том числе и в ЖК «Салават Купере».

Напомним, крановщики предъявили «ультиматум» руководству стройорганизаций. Они требуют соблюдения правил техники безопасности, Трудового Кодекса России и повышения зарплаты.

- Это не забастовка. Это остановка кранов по техническим причинам. Многие краны не сданы Ростехнадзору, нарушается правила техники безопасности работ под кранами, в том числе отсутствуют или неправильно оформлены проекты производства работ кранами, отсутствуют техкарты на подъем и разгрузку, поэтому мы не работаем, - пояснил сделанное крановщиками «Казанскому репортеру» член профкома ППО МПРА Татарстана Юрий Шарипов.

По его словам, нормального диалога между крановщиками и руководства так и не состоялось. Зато начались увольнения.

- Со мной не связывались лично, позвонили моему товарищу и сказали: «Ты, Юра и еще один человек уволены». Одного лишили пропуска на стройку, что, по сути, является скрытой формой увольнения. За простой никто платить не хочет, потому что там практически нет белой зарплаты. И ты типа в этом во всем участвуешь, мы тебе вообще ничего платить не будем. Пропуска мы тебя лишаем, больше сюда не приходи, - цитирует Юрия Шарипова «Казанский репортер».

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