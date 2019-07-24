"Я что за вами зря слежу?": в Йошкар-Оле охранник магазина набросился на пенсионера и начал его душить из-за куска сыра

В Йошкар-Оле на улице Воинов-Интернационалистов охранник одного из сетевых магазинов едва не задушил пенсионера. Свидетелями этого стали припозднившиеся покупатели - все произошло после 21.00.

С чего все началось, пока точно не известно, можно только предположить, что охранник заметил пенсионера, который вынес из магазина кусок сыра, не заплатив за него. Дождавшись, когда мужчина пересек линию касс, охранник попытался задержать его. Но все прошло не так гладко, как ему тог хотелось бы. Пришлось применять грубую силу. Очевидцы утверждают, что во время этого пенсионер был даже избит.

Пенсионер с куском сыра смог выбежать из магазина на улицу, но охранник его догнал и повалил на газон. Очевидец снял, как последний удерживает пожилого мужчину на земле удушающим приемом: "Ты зачем человека-то душишь?! Он хрипит!".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="900" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/722127" frameborder="0"></iframe> в Йошкар-Оле охранник магазина набросился на пенсионера и начал его душить из-за куска сыра.соцсети

В ответ охранник заявляет: "Сейчас наряд приедет, разберемся!". Задержанный действительно хрипит и просит ослабить захват. Все это наблюдают многочисленные очевидцы и возмущаются по поводу избиения пенсионера.

"Я что за вами зря слежу?": вопрошает в своей тираде про воровство в магазине охранник.

Мнения тех, кто прокомментировал эти видео, разделились. Большинство встало на сторону пожилого человека, напоминая, что пенсии у стариков мизерные и не от хорошей жизни они идут воровать продукты:

"Решил самоутвердиться за счет пенсионера. Охранник настоящий трус. Если бы вместо пенсионера был бы какой-нибудь амбал, он бы и на него набросился? Не думаю. Он бы сидел в сторонке и ничего не заметил. А тут пенсионер - легкая добыча".

Среди этих многочисленных комментариев почти не услышаны единичные возражения, что эти кражи ложатся на заработные платы продавцов - они вынуждены сами погашать выявленную недостачу, и что воровство - это преступление.

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