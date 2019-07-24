Завершился Летний кампус РАНХиГС- 2019

23 июля подошло к концу одно из самых ярких летних студенческих событий года – VIII Международный Летний кампус Президентской академии. На протяжении двух недель талантливые студенты со всего мира открывали для себя новые горизонты.

Темой Летнего кампуса РАНХиГС- 2019 стали «Инновации и тренды». Своими знаниями и опытом со студентами поделились президент Татарстана Рустам Минниханов, ректор Президентской академии Владимир Мау, министр экономического развития России Максим Орешкин и несколько десятков представителей всемирно известных компаний.

В официальной церемонии закрытия приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, директор Летнего кампуса, замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталья Демидова, замдиректора Кампуса Алексей Спирин, тьюторы и модераторы команд.

К выпускникам Летнего кампуса Президентской академии обратился Роман Шайхутдинов:

«Что я вижу тут и что мне нравится – это очень коммуникативные люди с широким кругозором, свежими идеями, отрытыми душами».

Он пожелал участникам Кампуса сохранять полученные за эти две недели, а также найти те проекты и активности, которые им больше всего подходят.

201 участник Кампуса из 29 стран и 18 регионов России разделились на 12 межнациональных команд и на протяжении двух недель разрабатывали проекты, направленный на решение одной или нескольких целей устойчивого развития.

Так, участники предложили решение проблемы нехватки места на городских кладбищах; приложение для популяризации переработки пластика; приложение, содержащее информацию о необходимых человеку витаминах; проект по улучшению инфраструктуры деревень; проект по производству умных мусорных баков; приложение для связи людей с ограниченными возможностями с волонтерами; конфеты со «вкусом проблемы» той или иной страны; проект настенных плит, которые фильтруют и очищают воздух как деревья; серию обучающих мультфильмов о защите экологии; проект направленный на ликвидацию голода, а также грядку для выращивания овощей в домашних условиях.

Наталья Демидова огласила лучший проект кампуса по мнению жюри – мобильное приложение наподобие социальной сети для связи людей с ограниченными возможностями и волонтеров. Приложение может объединять людей по виду заболевания и по месту нахождения. С его помощью люди с ограниченными возможностями смогут самореализоваться в творчестве, а волонтеры – найти место практики.

По традиции Летний кампус РАНХиГС завершился запуском в небо сотен белоснежных воздушных шаров, спуском флага и красочным фейерверком. Самым трогательным и сентиментальным моментом церемонии закрытия стали прощальные слова участников друг другу. В течение нескольких часов студенты под романтичную музыку завязывали ленты на бейждиках друг друга, смеялись и плакали, говорили напутственные слова и пожелания, прощаясь после двух недель совместной жизни на Летнем кампусе РАНХиГС.

СПРАВКА

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.