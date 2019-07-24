"Саня, дави, давай газу!": казанцы сняли на видео, как водитель каршерингово авто рулил, усадив ребенка на колени

С появлением каршеринга в Казани у сотрудников ГИБДД города появились дополнительные седые волосы. То один водитель арендованной иномарки совершит аварию и сбежит с места ДТП, то другой на полном ходу снесет ограждение.

А недавно один из автомобилистов и вовсе заснял на видео, как каршеринговой иномаркой "Фольксваген" управляет почти младенец. Папа-водитель посадил ребенка на колени и так вел автомобиль. Малыш "управлял" автомобилем. Все происходит на оживленной Южной трассе - проспекте Победы в Советском районе столицы Татарстана.

- Мы все водители, но это уже слишком! - возмущается за кадром автор видео и попросил друга за рулем. - Саня, гони, давай газу! Давай его еще раз снимем!.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/722048" frameborder="0"></iframe> В Казани водитель каршерингово авто рулил, усадив ребенка на колени.соцсети

Но водитель каршеринговой иномарки сначала оторвался от преследователей, а затем не позволял даже поравняться с ним.

- Поведение данного водителя недопустимо, - прокомментировал "КП-Казань" командир полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Он рисковал жизнью и здоровьем ребенка. За это нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в сумме трех тысяч рублей.

Через "Комсомолку" Михаил Савин обращается к автору видио с просьбой предоставить запись в отделение ИАЗ по линии розыска транспортных средств полка ДПС Казани, чтобы помочь установить время правонарушения и личность водителя, который поставил под угрозу жизнь ребенка.

- Мужчину попросят дать объяснение по факту обнаруженного правонарушения с целью получения полноценных доказательств по делу об административном правонарушении, сбора данных в отношении водителя каршерингового авто, - подытожил Савин.

"КП-Казань" обратилась также к каршеринговому сервису "Яндекс.Драйв", но пока никаких комментариев не получила.

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