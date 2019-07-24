2019-07-24T16:36:57+03:00
Общество

"Саня, дави, давай газу!": казанцы сняли на видео, как водитель каршерингово авто рулил, усадив ребенка на колени

Видео уже набрало более 20 тысяч просмотров [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

С появлением каршеринга в Казани у сотрудников ГИБДД города появились дополнительные седые волосы. То один водитель арендованной иномарки совершит аварию и сбежит с места ДТП, то другой на полном ходу снесет ограждение.

А недавно один из автомобилистов и вовсе заснял на видео, как каршеринговой иномаркой "Фольксваген" управляет почти младенец. Папа-водитель посадил ребенка на колени и так вел автомобиль. Малыш "управлял" автомобилем. Все происходит на оживленной Южной трассе - проспекте Победы в Советском районе столицы Татарстана.

- Мы все водители, но это уже слишком! - возмущается за кадром автор видео и попросил друга за рулем. - Саня, гони, давай газу! Давай его еще раз снимем!.

В Казани водитель каршерингово авто рулил, усадив ребенка на колени.соцсети

Но водитель каршеринговой иномарки сначала оторвался от преследователей, а затем не позволял даже поравняться с ним.

- Поведение данного водителя недопустимо, - прокомментировал "КП-Казань" командир полка ДПС ОГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Он рисковал жизнью и здоровьем ребенка. За это нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в сумме трех тысяч рублей.

Через "Комсомолку" Михаил Савин обращается к автору видио с просьбой предоставить запись в отделение ИАЗ по линии розыска транспортных средств полка ДПС Казани, чтобы помочь установить время правонарушения и личность водителя, который поставил под угрозу жизнь ребенка.

- Мужчину попросят дать объяснение по факту обнаруженного правонарушения с целью получения полноценных доказательств по делу об административном правонарушении, сбора данных в отношении водителя каршерингового авто, - подытожил Савин.

"КП-Казань" обратилась также к каршеринговому сервису "Яндекс.Драйв", но пока никаких комментариев не получила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане мать ехала за рулем с младенцем и снимала это на видео (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С начала 2019 года средняя зарплата жителей Татарстана выросла до 35,8 тысячи рублей
«Единая Россия» начала обсуждать стандарт двора вместе с жителями
Пара из Набережных Челнов представлялась газовиками и обманывала пенсионеров в Башкирии
В Чебоксарах строительство ЖК «Гагарин» приостановлено из-за нехватки денег
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
В Казани по факту смертельной нарко-аварии возбудили уголовное дело
За месть с ножом жительницу Чувашии приговорили к 7,5 годам колонии
"Он вернулся домой с прогулки со стрелой в шее": в Ульяновской области кот выжил после выстрела из арбалета
В Чувашии мать, чьи дети погибли на пожаре, приговорена почти к 4 годам колонии-поселению
В Казани уничтожили панно известного художника Сергея Бубеннова на улице Патриса Лумумбы
В 2019 году на организацию уличного света в деревнях и селах Татарстана выделено 225 миллионов рублей
В Чувашии экс-полицейского, который избил прохожего и сломал ему ногу, отделался условным сроком
25 июля четыре района Казани лишат электричества