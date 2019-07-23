Угроза забастовки: крановщики Казани требуют повышения зарплаты и служебные квартиры

В самое ближайшее время крановщики Казани могут остановить свою работу и начать забастовку, если с ними не свяжутся руководители строительных компаний города. Рабочие выдвинули ряд требований, среди которых повышение заработной платы и соблюдение требований трудового законодательства. С соответствующим документом ознакомился корреспондент "КП-Казань"

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Крановщики считают, что сейчас на строительных объектах города нарушаются правила техники безопасности, что ведет к возрастанию аварийных ситуаций и несчастных случаев. Также на точках не соблюдаются санитарные правила и нормы, регламентирующие условия труда.

- Особенно это касается микроклимата и температурного режима на рабочих местах, - написано в документе.

Так, рабочие требуют наведения порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования. Все работы с использованием башенных кранов должны производиться исключительно с соблюдением всех требований и стандартов безопасности и охраны труда, а также санитарных правил и норм, в том числе к микроклимату на рабочих местах.

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИИ

Также городские крановщики считают, что в погоне за прибылью работодатели стали привлекать на строительные работы людей без законного оформления трудовых отношений. А часть этих самых работников и вовсе не обладают необходимыми знаниями и не проходят соответствующего обучения.

- Это создает угрозу не только для качества работы, но и самое главное, для безопасности, сохранности жизни и здоровья людей, - констатируют крановщики.

Так, они требуют, чтобы все работники были трудоустроены с соблюдением норм Трудового Кодекса России и обладали необходимой для дальнейшей работы квалификацией.

Еще крановщиков Казани не устраивает продолжительность рабочего дня. Так, они требуют обеспечить их трудовыми правами и гарантиями не ниже гарантированных в Трудовом Кодексе страны.

ЗАРПЛАТА

Недовольство крановщиков коснулось и зарплат. Так, они требуют получения как минимум 500 рублей в час после выплаты всех налогов.

- Из-за низкой оплаты и необходимости обеспечивать жизнь себе и своим семьям, крановщики идут на вынужденные переработки. Переработки приводят к повышенной утомляемости, износу организма и снижению внимания, создающим предпосылки для возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев, угрожающих жизни и здоровью как самих машинистов, так и окружающих людей, - написано в документе.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

- Профессия машиниста башенного крана связана с высокой степенью риска, в том числе для его здоровья и жизни, а также вредными условиями труда, - считают рабочие.

Так они просят строительные компании обеспечить их страхованием жизни и здоровья от несчастных случаев на рабочем месте.

Также крановщики просят включить их в программу льготного приобретения жилья.

- Ежедневно машинисты башенных кранов участвуют в строительстве огромного количества жилья. В то же самое время многие из них не имеют своего жилища, - пишут рабочие.

ДЛЯ КАМЕНЩИКОВ И МОНОЛИТЧИКОВ

Крановщики признаются, что работодатели часто не оплачивают им командировочные и суточные, чем нарушают нормы Трудового Кодекса России и ухудшают условия их труда.

Не забыли крановщики и про каменщиков и монолитчиков. Им они просят установить почасовой тариф в размере не менее 300 рублей за час после выплата всех налогов.

- Также требуем перевода их в дальнейшем на оплату труда в виде оклада, - сообщают машинисты.

Кроме этого, крановщики простят обеспечить полномочным органам работников возможность полноценного контроля за соблюдением трудового законодательства, безопасных условий труда, а также выполнения всех достигнутых соглашений и договоров между работниками и работодателями.

- Мы наделяем полномочиями вести переговоры, принимать решение о начале коллективного трудового спора и проведении коллективных действий, в том числе забастовок выборных лиц из представителей нашего сообщества, Профком МПРА, иных представителей МПРА, - заканчивают список своих требований крановщики.