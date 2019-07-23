Владимир ЧАГИН: Важно сориентировать молодежь на выбор правильной профессии и правильного вуза

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» пообщался с жителями Татарстана, которые обращаются в общественную приемную партии «Единая Россия» в рамках проекта «Мой депутат».

Первое обращение, которое принял кандидат в депутаты, касалось проблем профориентации молодежи и создания условий для занятий спортом.

- Проблема, которую затронул человек, мне очень близка. Я сам работаю с молодежью по теме команды «КАМАЗ-мастер». Сам вырос и получил образование и теперь готов делиться с молодежью успехами работы, - отметил он. - Звонки будут разные, и я готов принимать их, вести необходимый контроль и контролировать их исполнение.

По мнению Чагина, очень важно помочь молодежи правильно сориентироваться в выборе профессии и образовательного учреждения, чтобы после окончания учебы выпускник мог работать по полученной профессии.

Проект «Мой депутат», стартовавший 16 июля, уже успел собрать 308 обращений от жителей республики. Только за неделю на портал заходили более 4,2 уникальных посетителей. Через сайт, телефон горячей линии или мессенджер WhatsApp татарстанцы могут оставлять свои просьбы, предложения или делиться проблемами. Затем кандидаты в депутаты напрямую связываются с жителями республики и обсуждают все необходимые моменты. По словам куратора проекта «Мой депутат» - депутата Государственного Совета Татарстана Камиля Садриева, на сегодняшний день пока удалось связаться со 147 обратившимися.

- Есть ситуации, когда трубку (обратившиеся жители республики - Ред.) не берут. Тогда мы делаем повторные звонки - стараемся достучаться, чтобы уточнить и обсудить, найти общий вариант решений, - рассказал Садриев.

По его данным, большая часть вопросов касается благоустройства - примерно 33%, около 18% - социальные вопросы, много вопросов по строительству дорог.

К слову, собранные наказы (так называют в партии обращения от населения. - Ред.) после выборов депутатов в Госсовет республики VI созыва лягут в основу работы на ближайшую пятилетку.

- После выборов состоятся собрания депутатов, будет сформирована депутатская фракция, на заседании которой будут проанализированы все поступившие обращения, - заверил Садриев.

Обращения и предложения кандидатам в депутаты от партии «Единая Россия» жители Татарстана могут оставить на сайте «Мойдепутат.онлайн», позвонить по телефону горячей линии 8 800 201 16 00 или написать в WhatsApp.

Для прямой связи с избирателями с 9.00 до 21.00 работает приемная проекта - в ней ежедневно по очереди дежурят все кандидаты партийного списка. Они сами звонят жителям Татарстана, которые оставили наказы, чтобы обсудить обозначенные вопросы и предложения. В среднем за дежурство каждый кандидат успевает обработать до 20 заявок.