Быстрее, больше, ближе: Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О и повышает качество доступа к контенту

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) увеличил мощность своих сетей, введя более 1 Тбит/с дополнительной зарезервированной емкости на всей территории РФ под продажи операторам связи. В частности, в Поволжье и на Урале было построено более 200 Гбит/с новой емкости. Ранее пропускная способность сети IP MPLS оператора составляла 15,6 Тб/с.

Стройка включила в себя установку нового оборудования на магистральной части и зоновых каналах до ключевых точек стыка с заказчиками Билайн: операторами связи, контент-провайдерами, дата-центрами и прочими игроками.

Еще одним улучшением на сети стала установка 20 дополнительных узлов для предоставления междугородних каналов связи по технологии L2 VPN в ключевых субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов. Новые роутера позволят организовывать каналы связи L2 VPN со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с между крупнейшими городами c возможностью резервирования.

Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО «ВымпелКом»:

«Сегодня мы наблюдаем активный рост рынка по емкости из-за увеличения объемов потребляемого контента: по нашим оценкам, прирост потребляемой емкости составляет до 7% год к году, и в ближайшие годы данная тенденция сохранится. Вводя на сети новые емкости, мы готовы удовлетворить потребности как наших действующих партнеров, так и новых заказчиков».

Илья Вантеев, руководитель Департамента по работе с операторами связи Центрального и Южного регионов ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн в прошлом году осуществил масштабную модернизацию региональной сети, и продолжает эту работу в 2019 году, опережая ожидания и потребности участников рынка. Мы готовы оперативного удовлетворять любые потребности наших клиентов на сетях передачи данных, учитывая тенденцию роста потребления трафика со стороны конечных пользователей операторов связи в Приволжском и Уральском федеральных округах».

Параллельно с развитием сети Билайн улучшает качество услуги Интернет за счет оптимизации доступа к контенту на сети: компания приблизила популярные ресурсы к пользователям за счет организации новых пиринговых стыков с основными партнерами, а также дополнительной установки кэширующих серверов. Это обеспечит более быстрый доступ абонентов к "тяжелому" контенту – фильмам, видеороликам и прочим популярным материалам.

Необходимость модернизации сети и увеличение скорости доступа к контенту связаны с ростом потребления трафика на российском рынке, а также необходимостью обеспечить равную скорость доступа на всей территории страны. По оценке аналитического центра ПАО «ВымпелКом», рост трафика вызван увеличением потребления медиа-контента, ростом популярности видео высокого разрешения. Например, объем потребления контента популярных видео-хостингов увеличился на 33% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. За 2018 год тенденция роста трафика сохранилась и составила также 33%. Кроме того, рост медиа-активности жителей России в Интернете, по данным исследования компании Deloitte, составил 59% за предыдущий год.

Также с увеличением емкость магистральных сетей в Приволжском и Уральском федеральных округах для наращивания продаж операторам связи, Билайн расширяет региональные зоновые сети.