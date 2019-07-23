Участники Летнего кампуса РАНХиГС защитили проекты на тему инноваций

22 июля на VIII Международном летнем кампусе Президентской академии состоялась защита командных проектов, которые участники готовили на протяжении почти двух недель, используя все знания, которыми с ними поделились многочисленные спикеры Кампуса.

Предложения участников выслушало и оценило компетентное жюри, в которое вошли директор Летнего кампуса, замдиректора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Наталья Демидова, предприниматель Ефим Колодкин, директор аналитического центра EY в СНГ Алексей Рыбников, руководитель пресс-службы РАНХиГС Дмитрий Соколов, а также все шесть тьюторов команд: Бьерн Стенверс, Драгош Доробат, Оана Контоман, Камиль Курамшин, Квинтен Пилен и Этьен Янев.

«Держаться вместе ради лучшего» - именно с таким слоганом представили свой проект команда №12 Sticky Stickers. Они предложили решить проблему нехватки места для городских кладбищ, которые являются экологически вредными. Цель проекта – создать инновационное место для мемориала людей на основе технологии виртуальной реальности на территории Москвы. Студенты изучили исследование ВВС, согласно которому почти половина кладбищ в Англии может исчерпать пространство в течение следующих 20 лет. Ребята предложили "умное кладбище", где люди по-другому смогут почитать своих усопших близких. Их проект направлен на создание индивидуального мемориала, объединяющего воспоминания, с помощью аудио и видео в виртуальной реальности. При захоронении планируется использовать экологически чистые методы, что позволит создать естественное место в городе и сохранять пространство.

Свою идею команда Fantastic four назвала Greenfix. Ее целью является популяризация переработки пластика. В современном мире данная проблема широко распространена. Студенты решили создать приложение, которое будет мотивировать людей бросать пластиковый мусор в специальные урны. Они применили инструменты геймификации, предложив сделать из процесса утилизации пластика своеобразное соревнование. Приложение считывает и регистрирует всю информацию и перечисляет бонусы на специальное приложение. Проект позволит объединит людей, которым небезразлична проблема экологии.

Команда Chak-chak разработала приложение, которое позволяет объединить участников не только всех предыдущих Летних кампусов Президентской академии, но и будущих в закрытом сообществе. В кампусе участвуют студенты и их наставники со всего мира: в приложении можно будет найти потенциальных коллег, инвесторов, сотрудников, соорганизаторов стартапов. Уникальность приложения состоит в том, что человек всегда сможет найти людей, которые ему подходят - по фильтру страны, интересам и пр. Приложение призвано помочь начать работу над каким-либо международным проектом, провести бизнес встречу и многое другое.

Участники команды Power представили проект приложения Freal Health, которое содержит в себе информацию о таблетках и витаминах, необходимых человеку. Если вы почувствовали себя плохо, то должны скачать приложение и завести аккаунт. Выбрав симптомы болезни, приложение само подбирает возможные медицинские препараты. В этом же приложении можно сразу же заказать все указанные лекарства, которые в скором времени курьер доставит по нужному адресу.

Команда Big Bang в своей проектной работе предложила улучшить инфраструктуру деревень. Ребята хотят привлечь большие агропромышленные компании в деревни, которые почти исчезли из-за переезда большого количества людей в города. Предполагается отремонтировать школы в деревнях и оснастить их всем необходимым. Одна из идей студентов также включает в себя кормление детей экологически чистой продукцией, которую их родители выращивают на фермах. Проект также предусматривает постройку больниц, что позволит сохранить исчезающие деревни, а также решить проблему безработицы, предоставляя рабочую силу агропромышленным компаниям.

Проект команды Link заключается в производстве умных мусорных баков для сбора стеклянных бутылок. Студенты разработали мобильное приложение, которое выступает инструментом для связи с партнерами. Основным партнером команда для себя обозначила сеть немецких супермаркетов-дискаунтеров. Умные мусорные баки должны не только собирать стеклянные бутылки, но и воду, которой они могут поливать клумбы рядом с баками. Мусорные баки вырабатывают электроэнергию сами при помощи солнечных батарей на крышке бака.

Команда Togother разработала мобильное приложение наподобие социальной сети для связи людей с ограниченными возможностями, ищущих самореализации, и волонтерами. Приложение может объединять людей по виду заболевания и по месту нахождения. С его помощью люди с ограниченными возможностями смогут самореализоваться в творчестве, а волонтеры - найти место практики.

Один из самых необычных проектов предложила команда Jumping Wizardz. Студенты предложили повысить интерес к проблемам развивающихся стран путем создания конфет со «вкусом проблемы» той или иной страны. Для самой команды это социальный проект, а не бизнес-идея. Предполагается, что заказчиками таких конфет будут выступать компании, занимающиеся поиском и набором волонтеров. Для большей вовлеченности людей в различные проекты эти компании смогут дать попробовать волонтерам конфеты со «вкусом проблем», тем самым повысив их интерес к трудностям тех или иных стран.

Команда Flexers представила проект Necowall, направленный на решение экологических задач ЦУР ООН. Ребят очень заинтересовала и взволновала проблема изменения климата на планете. Проведя глубокий анализ и исследовав индекс экологической эффективности, студенты выявили три ключевые проблемы: загрязнение воды, воздуха и обезлесение. Команда предложила проект специальных настенных плит Necowall, которые фильтруют и очищают воздух как настоящие деревья. Flexers не только подготовили 3D-модель своего товара, но и представили жюри физический макет-прототип.

Участники команды Fighting babys также обеспокоились экологической ситуацией на Земле. Для того, чтобы люди ответственно подходили к экологии, они предложили учить их с детства. Для решения поставленной задачи студенты предложили разработать серию специальных обучающих мультфильмов, что позволит посеять семя ответственности в новое поколение. Ребята представили жюри и своим коллегам пилотный эпизод такого мультфильма, главным героем которого стал профессор Азиз из будущего. Команда решила использовать Youtube как первоначальную площадку для своего проекта, который направлен на детей в возрасте от 3 до 11 лет.

За реализацию второй цели устойчивого развития – ликвидации голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания - взялась команда WOW. Проект студентов WOW Eat подразумевает под собой сбор остатков еды с последующей стерилизацией, переработкой и превращением в комплексное питание. Свой товар ребята планируют распространять через сети магазинов и отправлять на благотворительность. Необходимые для производства продукты будут поступать с ферм, от компаний и супермаркетов, а также из пекарен и ресторанов. Команда разработала систему контроля качества и транспортировки своего продукта, а также небольшой рекламный видеоролик. Студенты презентовали и дали попробовать свой продукт жюри, которому он пришелся по вкусу

Последней свой проект представила команда High Five. Их работа была направлена на обеспечение здорового образа жизни – решения третьей целей устойчивого развития. Изобретение, которое придумала команда - это грядка для выращивания овощей в домашних условиях под название Sprig. Студенты предполагают развивать под этим названием эко-бренд. Ребята разработали мобильное приложение для своего продукта, а сам товар имеет три комплектации: базовую, экономичную и максимальную.

Жюри внимательно и с большим интересом выслушало все презентации команд. Некоторые из них имеют потенциал реализации. Награждение лучших проектов состоится в финальный день Летнего кампуса РАНХиГС.

СПРАВКА

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступают ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов