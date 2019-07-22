2019-07-22T21:54:20+03:00
Общество

"Приходите снова, когда похудеете": жительницу Йошкар-Олы отказались брать на работу из-за лишнего веса

Девушка считает, что это не правильно
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Девушка не может найти работу уже полгода.Девушка не может найти работу уже полгода.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Девушка из Йошкар-Олы столкнулась с довольно странной ситуацией. Она решила сменить место работы, но устроиться на новую должность не смогла. Работодатель отказался принимать девушку по весьма странной причине - наличие лишнего веса.

- Всю свою жизнь меня воспитывала бабушка и я была очень послушной во всем! Но наступило время когда это играет против меня. Я очень много училась и старалась преуспеть по карьере. Закончила всё почти с золотыми медалями, Но! Пришлось мне недавно менять работу, на которой я была 8 лет, и тут началось. Везде, где я была требуют чуть ли не модельную внешность. А я за эти 8 лет, сидя на одном месте, сильно поправилась и все говорят что на эту должность нужно очень стройная девушка но такая же умная как ты, Простите, не подходите! Так уже полгода. Из-за этого стресса я становлюсь больше и больше, заедаю проблему, - написала девушка в соцсетях.

Пользователи интернета начали обсуждать данное сообщение. При этом, некоторые "комментаторы" считают, что девушка сама виновата.

"Меньше кушать, больше двигаться, вот и все что надо. Если реально не помогает - к врачу".

"Отчаяние и все такое. Но то, о чем ты думаешь, вообще перебор. Наладить надо питание. Питаться дробно".

Были и те, кто встал на сторону девушки. По их мнению, судить только по "обертке" - не правильно.

"Конечно приятнее брать на работу симпатичную худышку, хоть и тупенькую, а нормальной девушке, но в теле приходится слышать - приходите снова, когда похудеете".

В одном же пользователи интернета были солидарны. Девушка не указала сферу своей деятельности. Если профессия так или иначе связана с физкультурой или стройной фигурой, то в этом случае отказ работодателя вполне очевиден и оправдан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» стартовал конкурс НКО, реализующих социально-значимые проекты
Татарстанца за расправу со скотником приговорили к 8 годам колонии
Владимир Чагин: Очень важно ориентировать молодежь на получение технического образования
В Казани во дворе на улице Короленко дотла сгорел автомобиль
Казанский хоспис получил грант Президента России в размере 2,9 миллиона рублей
В Казани во время циркового представления 4-летняя девочка получила травму позвоночника
"Я буду специально садиться в автобусы, ехать и тихо молчать": скончался "голос" казанского транспорта Николай Игнашов
В Марий Эл мужчина похитил из детского сада пятилетнюю девочку
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
В Казани произошло задымление в речном порту
В Татарстане по факту гибели ребенка под упавшей стеной возбудили уголовное дело
"Похожа на Москву и на Питер": путешественники, которые устанавливают мировой рекорд на самокатах, приехали в Казань
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
В Казани начался отбор претендентов на должность главного архитектора города
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев навестил подростка, пострадавшего в ДТП с автобусом в Башкирии
В Казани гендиректора стройкомпании будут судить за смертельное падение в шахту преподавателя колледжа
Финансирование нацпроектов в Татарстане увеличено на 7,4 миллиарда рублей
Жителя Набережных Челнов будут судить за убийство автомобилиста, совершенное после плевка на его машину
В Казани состоится предпремьерный показ фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"