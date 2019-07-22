"Приходите снова, когда похудеете": жительницу Йошкар-Олы отказались брать на работу из-за лишнего веса

Девушка из Йошкар-Олы столкнулась с довольно странной ситуацией. Она решила сменить место работы, но устроиться на новую должность не смогла. Работодатель отказался принимать девушку по весьма странной причине - наличие лишнего веса.

- Всю свою жизнь меня воспитывала бабушка и я была очень послушной во всем! Но наступило время когда это играет против меня. Я очень много училась и старалась преуспеть по карьере. Закончила всё почти с золотыми медалями, Но! Пришлось мне недавно менять работу, на которой я была 8 лет, и тут началось. Везде, где я была требуют чуть ли не модельную внешность. А я за эти 8 лет, сидя на одном месте, сильно поправилась и все говорят что на эту должность нужно очень стройная девушка но такая же умная как ты, Простите, не подходите! Так уже полгода. Из-за этого стресса я становлюсь больше и больше, заедаю проблему, - написала девушка в соцсетях.

Пользователи интернета начали обсуждать данное сообщение. При этом, некоторые "комментаторы" считают, что девушка сама виновата.

"Меньше кушать, больше двигаться, вот и все что надо. Если реально не помогает - к врачу".

"Отчаяние и все такое. Но то, о чем ты думаешь, вообще перебор. Наладить надо питание. Питаться дробно".

Были и те, кто встал на сторону девушки. По их мнению, судить только по "обертке" - не правильно.

"Конечно приятнее брать на работу симпатичную худышку, хоть и тупенькую, а нормальной девушке, но в теле приходится слышать - приходите снова, когда похудеете".

В одном же пользователи интернета были солидарны. Девушка не указала сферу своей деятельности. Если профессия так или иначе связана с физкультурой или стройной фигурой, то в этом случае отказ работодателя вполне очевиден и оправдан.