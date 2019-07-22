2019-07-22T13:46:32+03:00
Общество

«Пора валить на кумыс»: карикатурист из Уфы в очередной раз посмеялся над татарстанцами

На этот раз поводом для этого стала просьба казанских активистов изменить финал «Анны Карениной» [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/artbeton/Фото: instagram.com/artbeton/
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Камиль Бузыкаев решил высмеять казанских активистов, которые попросили министра культуры Татарстана Ираду Аюпову изменить финал «Анны Карениной». По их мнению, финал романа пропагандирует суицид и измену.

На новой карикатуре изображен сам президент республики Рустам Минниханов и автор произведения Лев Толстой.

- Лев-абый, можешь ли сделать так, чтобы Каренина-апа не под поезд не попала, а? – просит глава региона.

- Блин, мне кажется пора валить на кумыс, - с недовольным лицом думает писатель.

Отметим, что, по мнению литературоведов, Лев Николаевич часто отдыхал за чашкой кумыса.

Напомним, что карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев с завидной периодичностью обращается в своих работах к Татарстану. То он "фабержэтомию" казанскому "Ак Барсу" устроит, то женщин местных высмеет.

Фото: instagram.com/artbeton/

Фото: instagram.com/artbeton/

В последний раз Бузыкаев изобразил даму, своей одеждой напоминающую девушек легкого поведения. «Героиня» работы держит в руках чак-чак, а над ней нависает растяжка с надписью «Welcome to Kazan». Жительниц столицы республики очень оскорбил данный рисунок. ВРИО главы Башкортостана Радий Хабиров даже попросил художника извиниться за свою работу. Что тот и сделал, но в свойственной ему манере.

Камиль Бузыкаев

Камиль Бузыкаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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