29 июня 2019 года на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА» состоялась онлайн-конференция нового формата «ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ. КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС». Это уникальное мероприятие стартовало в Берлине (Германия) и объединило людей из многих стран, которым небезразлично то, что сейчас происходит на нашей планете. В числе участников конференции были очевидцы природных катаклизмов, учёные и специалисты различных областей науки, журналисты, психологи, представители спасательных служб. К телемосту подключилось более 30 стран: Испания, Чехия, Словакия, Южная Корея, Бельгия, Италия, Россия, Великобритания, Беларусь, Польша, Израиль, США, Швейцария, Аргентина, Индонезия, Франция, Молдова, Украина, Грузия, Марокко, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан, Египет, Турция, Судан и другие. Казань так же, как и сотни городов по всему миру, подключилась к обсуждению в режиме телемоста.

В основу данного мероприятия легла информация, изложенная в докладе «О проблемах и последствиях глобального изменениях климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем», опубликованном в 2014 году международной группой учёных ALLATRA SCIENCE. А также вышедшая на АЛЛАТРА ТВ в начале 2019 года передача c участием Игоря Михайловича Данилова «КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС».

Уникальный формат «Игра профессионалов» позволяет проводить международные конференции, в основе которых лежит комплексный подход к рассмотрению актуальных вопросов. К этим обсуждениям может подключиться каждый неравнодушный человек из любой точки мира и свободно выражать свое личное и профессиональное мнение без ущерба для собственной репутации. В каждой конференции показывается взаимосвязь и первопричина нарастания глобальных природных катаклизмов, их последствия для каждого отдельного человека и всей цивилизации.

Проблема кризиса человечности в потребительском формате общества на фоне стремительного изменения климата представляет основную угрозу выживания всего человечества в эпоху глобальных природных катастроф.

Были озвучены острые вопросы, которые вызвали живой интерес общественности:

• Почему учащаются катастрофы уже сейчас? Сильнейшие ураганы, штормы, наводнения, сели, торнадо и смерчи в нехарактерных для них регионах, аномально крупный град и ливни, аномальная, нетипичная погода в разных странах мира.

• С чем сталкиваются люди на всех континентах уже сейчас и чего ожидать в ближайшем будущем?

• В нынешнее время, когда всё продаётся и покупается, бесценную человеческую жизнь начали измерять в денежном эквиваленте, а Духовность становится пережитком прошлого. Человеческие качества такие как Честь, Совесть, искреннее служение обществу, самоотдача и взаимоуважение выходят из моды. Как же так получилось, что, когда цивилизация стоит на краю пропасти, в обществе на всех уровнях личная выгода является наивысшей ценностью?

• Почему многие люди молчат, понимая абсурдность ситуации: факт неизбежности нарастания глобальных природных катаклизмов очевиден, а мы тратим огромное кол-во ресурсов не на разработку систем спасения и предупреждения, а на технологии по уничтожения себе подобных?

• Что может сделать прямо сейчас каждый, чтобы у нас было завтра?

Мир, искусственно поделенный в наших головах на своих и чужих, – это мир, стоящий одной ногой в могиле. Таков печальный прогноз, основанный на реалиях сегодняшнего дня. И только от нас зависит, воплотится ли он в жизнь. От каждого из нас. Пришло время взять на себя ответственность за свое будущее и оценить по достоинству силу того уникального дара, которым наделен каждый человек, – свободы выбора.

Многие люди чувствуют и понимают важность изменения формата нашего общества с потребительского на Духовно-созидательный, возрождение Духовно-нравственных ценностей. Уже сегодня примером такого общества является Международное общественное движение «АЛЛАТРА», в котором люди объединяются благодаря Исконным Знаниям, изложенным в книге «Аллатра» и передачах с участием Игоря Михайловича Данилова, и совместно реализуют социально-значимые проекты. Каждый человек может присоединится и уже сейчас начать действовать.

Наша планета Земля слишком маленькая и хрупкая. Выжить в период её потрясений мы сможем только все вместе, нашей общечеловеческой созидательной, дружной, единой семьёй. Если люди захотят, то мир изменится. Если изменится мир, то изменится и будущее.

Всё зависит от общества, но общество — это каждый из нас. Давайте вместе изменим мир!

Приглашаем всех людей с активной жизненной позицией принять участие в социальных проектах #allatraunites в рамках Международного общественного движения «АЛЛАТРА»

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