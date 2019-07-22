"Круче, чем концерт "Металлики"!": "Рубин" выдал огненный матч в Москве и дожал "Динамо"

Перед началом нынешнего сезона "Рубин" не хоронил разве что ленивый. Ушел Бердыев, разъехались лидеры. Новичков в команду набирали из разряда "берем, что плохо лежит". Как говорится, в таких условиях у команды может быть одна цель - сохранить прописку в Премьер-лиге.

Однако начало чемпионата заставило скептиков, которые отправляли "Рубин" на дно, задуматься. В первом туре казанцы сыграли вничью в Москве с "Локомотивом". При этом, "Рубин" ни в чем не уступил действующему обладателю Суперкубка России.

Вторым на очереди после "Локомотива" значилось "Динамо". Москвичи в межсезонье неплохо укрепились. Им даже прочили борьбу за еврокубки. Правда, пока "Динамо", видимо, ищет свою игру. В матче с "Рубином" это было заметно.

Начало матча осталось за хозяевами поля. Динамовцы пошли вперед и дважды заставляли голкипера "Рубина" Дюпина вступать в игру. Оба раза, кстати, на острие оказывался Юсупов.

"Рубин" постепенно освоился и также начал атаковать. Хороший момент был у новичка казанского клуба Кьяртанссона. Он остался один в 20 метрах от ворот и пробил с лета, но мимо. Похожий момент был и у Денисова. Удар получился мощным, но неточным.

Один из ключевых моментов матча произошел на 36 минуте. Башкиров в центре поля снес Паршивлюка. Судья сразу же достал желтую карточку, а она стала для Башкирова второй в матче. Итог - удаление.

После удаления Башкирова казанцы как-то растерялись, чем едва не воспользовались хозяева поля. Сперва Юсупов оказался на ударной позиции, но здорово сыграл Дюпин. А на последней минуте первого тайма москвичи убежали вчетвером к воротам гостей. На удар вывели Кардозу, но "Рубин" вновь спас Дюпин.

Второй тайм снова начался с атак "Динамо". Москвичи старались бить из любых позиций. На удар выводили Шейдаева, Жоаозиньо и Юсупова. Но каждый раз им не хватало точности.

"Рубин" больше оборонялся, но порой проводил контратаки. Во время одной из них Подберезкин здорово пробил из пределов штрафной, но "Динамо" спас Шунин. Игра казанцев оживилась после выхода на поле Хвичи Кварацхелии. Молодой грузин сразу же имел шанс отличиться. Он ворвался в штрафную, обыграл защитника и здорово метил в дальний угол. Голкипер отбил мяч перед собой, а на добивании никого из казанцев не оказалось.

Концовка матча проходила с огромным преимуществом "Динамо". Москвичи атаковали большими силами. Отличные возможности забить имели Панченко, Кардозу и Шуньич. Правда, ударам не хватало точности.

Развязка же наступила на последних секундах матча. "Рубин" убежал в контратаку. Кварацхелия бросил в прорыв Подберезкина, а тот точной передачей нашел в штрафной Микелтадзе. Он оказался совсем один в районе одиннадцатиметровой отметки. У форварда было достаточно времени, чтобы прицелиться и пробить точно в цель. Микелтадзе не сплоховал.

"Рубин" вырвал победу в Москве на последней секунде игры и с 4 очками обосновался в группе лидеров.

Лучше всех победу "Рубина" прокомментировал тренер казанцев Роман Шаронов. По его словам, он должен был в день матча идти на концерт легендарной группы "Металлика", но не попал туда. Впрочем, он совершенно об этом не пожалел.

- Сегодня 21 число. Может кто-то таким не увлекается, но в "Лужниках" играет легендарная группа под названием "Металлика". У меня был на нее билет. Я не попал. Но то, что я испытал, это круче. Спасибо! - заявил Шаронов в раздевалке команды.

В следующем туре "Рубин" на своем поле примет грозненский "Ахмат". Матч состоится 29 июля. Начало в 20.00.