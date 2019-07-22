2019-07-22T00:29:09+03:00
Общество

"Не лучшее место, куда можно привести дочь": Жители Казани просят не пускать в бары маленьких детей

По их мнению, родители, которые берут с собой своих дочерей и сыновей, поступают не правильно
Владимир КРУПСКИЙ
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Не все казанцы поддержали эту идею.Не все казанцы поддержали эту идею.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Различные кафе, рестораны или бары считаются отличным местом для посещения. Казань в этом плане не исключение. Выбор заведений общественного питания в столице Татарстана огромный. При этом, некоторые казанцы или гости города выбирают не лучшие места для посещения.

По крайней мере, так думают некоторые жители столицы Татарстана. В частности, речь идет о барах. Ряду татарстанцев не нравится, что люди берут с собой в питейное заведение детей. По их мнению, детям в подобных местах лучше не бывать.

- Мужики, именно мужики, а не мужчины. Зачем вы прётесь с ребёнком в бар? Вы совсем долбанулись? Вам так хочется пива, возьми ты его, и иди домой, нет, надо сидеть в шумном баре, с шумной музыкой. Зачем вы это делаете, почему? Неужели это место для маленькой девочки? По мне, это перебор, - написала одна из жительниц Казани в соцсетях, сопроводив пост фотографией.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Как часто бывает, в комментариях под сообщением мнения казанцев разделились. Некоторые принялись поддерживать девушку, заявляя, что детям не место в барах.

- Не лучшее место, куда можно повести дочь. Лучше бы в парк сводил или на аттракционах покататься.

- Соболезную ребёнку, боюсь представить кем она вырастит.

- Когда в баре дети, то и расслабиться нельзя. Не хочется же дурной пример показывать.

Впрочем, куда больше людей отрицательно отнеслись к инициативе запрета водить детей в баре. По их мнению, ничего страшного в этом нет.

- Они же с родителями! Не дети же пьют, а родители. Уверен, что на календаре вечер, мужик устал и что, он не может стакан пива выпить в приличном месте? Кстати, девочка мороженое ест. Явно отец и купил. Всем, как говорится, по потребностям.

- Подошли бы и сделали замечание по этому поводу, а так сюда выложили и возмущаетесь, а делать это там надо было.

- То есть захотим мы всей семьей зайти в пиццерию, я за рулем, муж попросит разрешения на бокальчик пива и вот тут я, видимо, должна сто раз вокруг себя оглядеться в поисках человека с телефоном в руках?

- Меня всегда брали в бар, и это было весело. В пивнушке я научилась играть в нарды, шахматы, домино, и чистить воблу.

К слову, пользователи интернета усомнились, что на приведенной автором поста фотографии действительно бар. По их мнению, на кадре фудкорт или кафе в торговом центре, где также, как и в баре продают алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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