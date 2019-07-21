2019-07-21T16:52:43+03:00
Общество

"На них вообще купальники есть?": казанские девушки удивили посетителей пляжа своей фотосессией

Девушки в бикини выстроились в ряд, опустившись на колени
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушки на пляже не отказывают себе в удовольствие сделать красивое фото.Девушки на пляже не отказывают себе в удовольствие сделать красивое фото.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Татарстане пока не радует жителей республики. Впрочем, от похода на пляж многие из них отказаться не готовы. Не секрет, что многие люди, особенно девушки, на пляж ходят не только плавать и загорать, но и фотографироваться, чтобы потом похвастаться снимками в соцсетях.

Некоторые девушки подходят к фотосессиям с выдумкой. Так, посетители пляжа в Лаишево были удивлены поведением четырех девушек. Они выстроились в ряд на песке, опустившись на четвереньки.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- Казаночки вновь устроили откровенную фотосессию на пляже в Лаишево! Как вы думаете, что они хотели сказать этим фото? - написал житель Татарстана, выложив фотографию в соцсетях.

Татарстанцы начали делиться своим мнением, что же пытались девушки показать столь необычной фотосессией.

- Нюхают друг друга. Это нормальное явление.

- Человеческая многоножка.

- Ну сказать-то вряд ли что-то хотели. Хотели обратить на себя всеобщее внимание, так как чем-то другим привлечь внимание не могут.

Ряд татарстанцев, комментируя фотографию, сделали вывод, что девушки вели себя слишком откровенно.

- На них вообще купальники есть? Сразу не увидишь.

Впрочем, нашлись и те, кто заступился за девушек. По их мнению, ничего пошлого и откровенного в снимке нет.

- Сколько негатива вылили на девчонок. Фотография - это искусство. Не нужно все настолько опошлять. Уже ценник всем повесить успели.

- Красивые девушки, красивые фигуры! будьте добрее созерцайте красоту!

Кроме того, досталось и автору фотографии. Ему посоветовали на пляже заниматься плаванием, а не фотографированием окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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