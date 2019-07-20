Отравившихся в Крыму татарстанских школьников лагерь не принимает обратно

Несмотря на то, что состояние отравившихся в крымском лагере «Лучистый» татарстанских школьников улучшилось, продолжить отдыхать там они не смогут. На таком решении настояло руководство лагеря, которое отказалось принять детей после выписки из больницы. Дело в том, что еще не завершен инкубационный период норовирусной инфекции, и выписанные из больницы дети могут заразить других отдыхающих в лагере.

– Администрация лагеря опасается новых вспышек инфекции, поэтому в воскресенье заберем детей домой, - сообщил прибывший на место ЧП министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Для отправки детей в Татарстан организуют чартерный рейс, сопровождать их будут вожатые. Родителям компенсируют оплату за неиспользованные дни отдыха, а по возвращении домой ребятам предложат альтернативный отдых, сообщили в пресс-службе по делам молодежи Татарстана.

В воскресенье вернутся только те дети, которые были госпитализированы. Здоровые ребята могут продолжить отдыхать в лагере. Перспективы дальнейшего сотрудничества республики с этим лагерем пока уточняются, обсуждаются с родителями. Если родители не захотят отправить детей в «Лучистый» в другие смены, им предложат другие варианты по лагерям.

В то же время в ситуации продолжают разбираться следователи – по факту отравления были возбуждены уголовные дела по статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

– По результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во врем работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направлены на консультацию и лечение. Для работы на пищеблоке привлечен дополнительный персонал. Работа в очаге продолжается, - также сообщают в Роспотребнадзоре Крыма.